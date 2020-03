Opinión 05-03-2020

El encuentro

Me encontré con el amor, y

le pregunté entusiasmado

¿A quién buscas?

¿Es a mí?

…Y se quedó en silencio.

Más no se alejó.

Quedé perplejo, con sueños truncados,

en mi rincón ignorado,

o tal vez arrebolado, ruborizado.

¡Ayúdame!

He amado tantas veces,

pero nunca he conocido el amor verdadero.

…Y se quedó en silencio.

No lo sé si cómplice, comprometido, cruel,

ingenuo, inocente o indiferente.

Entonces, traté de presentar mis mejores credenciales,

para impresionar y no sirvió de nada.

…Y se quedó en silencio.

Le hablé con mis versos más románticos.

Pensando, por qué no hablé así antes.

Engalanarla con mis mejores luces

Y así ver el brillo de sus ojos

…Y el amor sollozando se quedó en silencio.

Con sus penas y tiempos perdidos,

comenzó a alejarse de mí.

Con mi corazón angustiado, grité

¡Te amo, no te alejes de mí!

…Y el amor se alejaba en silencio.

Le rogué, voltea para ver tu rostro.

Y el amor mostró su cara,

con su caminar eterno,

tras mis pasos, silente,

y que nunca había considerado.

¡Sí! Era ella, su figura tímida, su caminar oculto

y su rostro de miel.

Vio mis ojos llenos de amor.

Y corrió hacia mi…y yo hacia ella.





(Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista)