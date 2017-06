Opinión 07-06-2017

El enemigo invisible

El domingo recién pasado cuando muchos de nosotros comenzábamos a preparar nuestro desayuno, por redes sociales y medios electrónicos de noticias nos enterábamos acerca de una repentina explosión en un sector residencial de la comuna de Quilpué. La primera información refería que una “fuga de gas” habría ocasionado una gran explosión, que dejo tres personas lesionadas de gravedad, tres con lesiones leves y al menos 20 personas con trauma acústico. Además de tres casas completamente destruidas y siete con daño mayor. Según un portal nacional de noticias, de los heridos, “una mujer de 15 años se encuentra con quemaduras en el 50% de sus vías aéreas y permanecerá en la UCI del Hospital Fricke, la segunda es una mujer de 73 años que tiene el 70% de quemaduras en sus vías aéreas y quedará en la UCI del Hospital Fricke, siendo la persona más grave de las tres y un hombre de 83 años con quemaduras en el 25% de sus vías respiratorias internado en Quillota”.



Cómo podemos ver, en esta emergencia surgen temas que ya hemos compartido en columnas anteriores, tales como: emergencias masivas, auxilio y cuidado del adulto mayor y capacidad de respuesta comunitaria, entre otras. Después de la guerra todos son general como menciona el añoso dicho…..sin embargo no podemos pasar la oportunidad de relevar la prevención en el hogar, primera respuesta comunitaria a emergencias y la colaboración de los vecinos con los equipos de emergencias (Bomberos, Carabineros, Samu, etc.)



La instalación, mantención y cuidado en la manipulación de instalaciones de gas, sea licuado o natural, debe ser una prioridad y ocupación constante en los domicilios. El gas es un tipo de combustible que permite diferentes usos tanto industriales como domésticos. Su inflamabilidad es alta por lo cual se deben tener medidas de seguridad en su uso, como por ejemplo las fuentes de fuego o escape (inhalación). Por lo anterior se recomienda cada mes revisar las conexiones domiciliarias, regulador, válvulas del cilindro, mangueras rígidas, etc. Sobre todo las debidas autorizaciones por parte de la superintendencia de electricidad y combustible (SEC), para hacer uso de este tipo de sustancia en barrios residenciales.



Frente a un dantesco escenario de destrucción la primera respuesta claramente estará determinada por activar los sistemas de respuestas, pero posterior a ello, serán los propios vecinos y residentes los que en muchas ocasiones se verán obligados por las circunstancias a prestar los primeros auxilios a las víctimas y evitar acciones y condiciones inseguras. Por características propias de una explosión, se generan condiciones en las cuales existen escombros, vidrios, fierros, fuego, etc. Por tanto las personas que inicien la respuesta, al menos deberán protegerse con los implementos necesarios que garanticen su propia seguridad (zapatos de seguridad o resistentes, guantes, ropa gruesa, evitar la sintética, mascarilla, etc.) el respondedor es parte de la solución y no del problema, no nos debemos convertir en víctima. Producto de la explosión nos podremos encontrar con heridos los cuales presentarán quemaduras, cortes, contusiones, traumatismo acústico entre otros, entonces ¿Qué hacemos mientras llega la ayuda?. De ahí la importancia que la comunidad esté entrenada en tratamiento básico de quemaduras, manejo de heridas, reanimación cardiopulmonar, búsqueda y rescate….tal como lo enseña el programa CERT (Equipos Comunitarios de Respuesta a Emergencias) proveniente de Estados Unidos e impartido por KSL Chile Pacífico y Onemi en nuestro país. Queramos o no la comunidad siempre deberá responder, seremos muchos o tan solo unos pocos, como ocurrió en los primeros minutos en Quilpué, pero los vecinos y ciudadanos harán algo al respecto.



Lo anterior, es de vital importancia para las instituciones de emergencia (Bomberos, Carabineros y SAMU), dado que una óptima evaluación y respuesta en el lugar de los hechos, permitirá otorgar a los equipos que lleguen en ayuda, obtener información oportuna y fidedigna, que se traducirá en acciones coordinadas, evitando la duplicidad de información, mando, esfuerzos sin objetivo y mayor caos….pero sobre todo la exposición de todos, comunidad y emergencistas a segundas explosiones o condiciones de riesgo.



El gas es un elemento vital en la mayoría de las comunidades, nos facilita la vida y nos permite realizar acciones básicas como cocinar, calefaccionarnos, ducharnos agradablemente, movilizarnos, etc. Sin embargo, puede transformarse en nuestro peor enemigo si no vamos un paso adelante, si no prevenimos y mitigamos….puede ser el enemigo invisible, que en un solo estallido desmorone nuestro hogar y nuestras vidas.



(Miguel Parada Castro,

Psicólogo de Emergencias

Diplomado en Planificación y Gestión del Riesgo de Desastres, Acague)