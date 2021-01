Deporte 23-01-2021

EL ESFORZADO CONFINAMIENTO DE LOS KARATECAS DE PROMESAS CHILE.





* Una permanente retroalimentación han recibido estos deportistas, entre los cuales hay 2 seleccionados nacionales y un pre seleccionado, para mantenerse en forma durante la pandemia.





Con admirable disciplina el grupo de karatecas a cargo del Sensei Álvaro Rivera ha cumplido con una planificación que hubo que modificar rápidamente para adecuarla al confinamiento.

Este arte marcial es considerado estratégico en la Región del Maule y sus deportistas, integrantes del Programa Promesas Chile, financiado y ejecutado por Mindep-IND han ido logrando un sostenido desarrollo.

En los Juegos Deportivos Escolares de Santiago en 2019, la Región del Maule fue vice campeona, detrás de la Región Metropolitana y en 2017, había logrado el título nacional en los Juegos Nacionales en Talcahuano.

Para el Director Regional (s) del Instituto Nacional del Deporte, Pablo Jiménez Beckdorf “este grupo junto al Sensei Álvaro Rivera ha hecho grandes esfuerzos como todos los deportistas maulinos en sus diferentes disciplinas para no decaer en estos tiempos de pandemia. Este año que ha sido tan complejo, se las ingeniaron para entrenar en sus casas y capacitarse mediante conferencias virtuales que han llegado hasta el extranjero, demostrando un alto interés por la superación personal. Como Mindep-IND les estamos apoyando con un grupo de profesionales quienes realizan un acompañamiento en tratamiento de lesiones y desde la psicología cómo enfrentar esta nueva forma de preparar su cuerpo para volver la competencia algún día”, dijo la autoridad del deporte regional.

En efecto, los deportistas reciben una pauta de cómo llevar adelante las dinámicas de entrenamiento, las cuales son grabadas y devueltas a su Sensei Álvaro Rivera para analizar y corregir aquellos detalles que son necesarios.



“SOY OPTIMISTA PARA 2021”



Ha sido un largo camino que han tenido que recorrer “desde el 15 de marzo hemos entrenado en casa y hemos tenido muy buenos resultados. La plataforma zoom nos permitió llegar al extranjero recibiendo conferencias de figuras destacadas del karate tal es el caso del Sensei Luis Gómez y el Sensei Rafer Rivera, entre otros. La idea apuntó a mantener la forma física, los aspectos psicológico y nutricional, lesiones, etc. Aquí ha habido un equipo multidisciplinario de apoyo a los chicos. Considerar que la mayoría de ellos tiene clases online en sus carreras universitarias, por lo tanto sus horarios están sumamente ocupados y así, siempre han mantenido las ganas de entrenar combinando con charlas sobre apreciación de arbitraje, motivación, etc., es decir, los veo muy comprometidos en este proceso que ha sido largo”, indicó el maestro Álvaro Rivera.

La respuesta del grupo ha sido de una máxima entrega a la planificación semanal y más motivante desde una serie de contactos que han logrado con exponentes internacionales “es grato decir que muchos deportistas extranjeros se han conectado con frecuencia con nosotros para entrenar. Esto por mi andar en el circuito internacional que me llevé a ser campeón del mundo con David Dubó que era el Campeón de Juegos Panamericanos y Juegos Odesur. Fui Head Coach. El estar en ese circuito, nos mantiene siempre cerca con los sensei y el cuerpo arbitral. Mantenemos un contacto permanente y eso nos hace retroalimentarnos, lo que es enriquecedor”.

¿Cómo viene este 2021 en materia de actividad física y deporte?

“Soy optimista. Tenemos que estar preparados. Tratar de sentir que estamos cerca de la realidad, para llegar a los chicos y transmitirles confianza para que avancen y obtengan logros en la competición sobre el Tatami. Ya están hechos los protocolos, por tanto tenemos que estar preparados para hacer esa transferencia de una forma gradual y llegar en buenas condiciones. Tenemos mucha energía y 24/7 para lo que se necesite”, subrayó el Sensei Álvaro Rivera.

El equipo de karate regional está conformado por Verónica Cornejo, seleccionada chilena en las Categorías -55 kg Under-21 y Seniors; Martín Belmar, seleccionado chileno en Categoría + 84 kg Under-21; Javier González, pre seleccionado nacional y un grupo de proyecciones integrado por Rodrigo Muñoz, Matías Reveco, Felipe Almuna, Hans Manríquez, Sofía Aguilera, María Luna, Patricio Olave, Juan Olave y Martín Benavides, entre otros.