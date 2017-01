Opinión 26-01-2017

El espejo

La tarde estaba enmarcada por un cielo casi gris, templada y perturbada a ratos por suaves brisas que arrastraban las hojas por el estrecho camino que llevaba a Matías con sus dos nietos.

Hace unas semanas les había prometido visitar la vieja casona y ahora guiaba su automóvil, mientras sus pequeños regalones jugaban entre sí.

Todo cruzaba a través del óvalo de su mirada: cercos, montañas, acequias, troncos y recuerdos. Hacía tanto tiempo que no venía a este lugar.

Los álamos se cruzaban dorados y generosos en su especial arco de bienvenida. No sabía si sentirse alegre o melancólico. Tal vez sólo.

Los chiquillos quebraron el silencio y prestos quisieron recorrerla y conocer todos sus secretos. Matías saludaba al cuidador mientras de reojo miraba la casa.

Las buganvillas estaban aún aferradas a los ladrillos quietos y silentes. La casa estaba sombría, reflejada en algún charco, rodeada de hojas y ramas.

Sentía un poco de temor. Había sido su entorno por años. Cruzó el umbral, la galería con sus vitrales coloreados parecía animarse con su visita.

Sus nietos corrían y gritaban:

- ¿Abuelo, por qué hay tantos libros?

- ¿Y quién es ese señor de bigotes grandes?

- ¡Oh, mira lo que encontré!

- ¡Una pelota!

Volvió el silencio. Sus pasos resonaban con un cierto tono inquieto. Subió al segundo piso. ¿Cuántas cosas abandonadas?

Pesados libros, mesas, adornos y cuadernos. Todo estaba allí en espera de bambalinas y candilejas. Descorrió una pesada cortina, abrió la ventana y observó el delicado paisaje. El otoño invitaba al silencio, al descanso.

Caminó por el cuarto, cuando vio reflejada su figura en un espejo, sostenido por un viejo marco de madera que se encontraba sobre una vieja cómoda.

Vio su figura delgada, su cara pesada y sus cabellos blancos que caían suaves. Miró sus pupilas como queriendo romper las barreras del tiempo. Miró y soñó. Soñó un instante sin desvelos.

La guitarra guardada, recobró su aliento y melancólica rasgueaba su melodía que endulzaba el cuarto, mientras Matías, sumido en su pasaje al recuerdo, se dejaba extasiar frente al espejo.

En la profundidad de su imagen, dos manos le rodearon acariciándole el cuello.

- ¡No dejes de venir el lunes! Mira que cuando espero. ¡Espero!

- No te preocupes cariño mío, porque cuando yo digo que voy. ¡Voy!

Ambos, seguros en su nuevo encuentro comenzaron su romance....

El espejo cómplice le trajo a la bella mujer, quien delicada y amante le hablaba a susurros y besos.

Retratados los dos, vieron como el amor les abrió sus puertas y juntos vieron crecer sus rosas y sus jazmines.

¿Cómo estás, hoy te ves muy hermosa?

¿Crecieron ya los niños? ¡Estás pálido! ¡Parece que trabajaste mucho! Ven aquí junto a mí, descansa un poco.

Sus labios rosados besaron su sien plateada y sus manos cogieron las suyas dándole calor. Matías estremecido por el beso, desde sus pupilas vio como sus manos apretaban las de ella.

Como quisiera estar de nuevo junto al río o ver pasar el tren con tantas ilusiones y bagajes. Escucharla cantar mientras tocaba su guitarra. Sintió su cuerpo desnudo sobre el suyo. Mujer amada, amante, cálida en noches de invierno.

- ¡El jilguero volvió a cantar!

- ¡Los niños ya están durmiendo!

Recostada a su lado, Matías volvió a amarla con largos años de silencio.

- ¡Sabes amor, estoy orgullosa de ti!

- ¿Por qué me duele tanto el pecho?

No logró amamantar a su último hijo y Matías debió ser padre y madre, dejando sus lágrimas como consuelo.

¡ABUELO!

¿Qué haces parado frente a ese madero? Gritó su nieto, mientras una luz traspasaba el cuarto lleno de cajones, baúles, pinturas y polvo. Y Matías, perdido en la tarde de otoño, miraba a aquel madero que hace mucho tiempo ya no sostenía a ningún espejo.



(Carlos Cabezas Gálvez, escritor y ensayista)