Crónica 28-05-2019

El ex tornero de Iansa en Linares que se reinventó para emprender

Nadie quedó indiferente en Linares cuando la noticia del cierre de la planta Iansa se hizo patente, dejando a centenares de familias sin una fuente laborar estable, obligándolos a reinventarse y buscar nuevos ingresos en una ciudad que es reconocida por los altos índices de cesantía.



La situación obligó a las autoridades a buscar diferentes alternativas para ir en ayuda de los afectados y fue así como un grupo de ellos ingresó al programa “Emprende Ex Trabajadores Planta Iansa Linares “ del Servicio de Cooperación Técnica Sercotec, que complementó los recursos económicos para apoyar nuevos emprendimientos con asesorías en materias administrativas, legal y de elaboración de planes de negocios entre otras áreas que llevó adelante el CDN.



Lejos de quedarse pensando que hacer y esperando un salvavidas que cayera del cielo, Pedro González Lara; quien trabajó por 32 años como tornero de la planta Iansa decidió tomar la oferta de capacitarse y probar suerte con un emprendimiento que le permitiera seguir cumpliendo esta labor pero ahora de forma independiente y ofrecer un servicio de calidad a los clientes.



Aquí resultó clave el acompañamiento llevado adelante por el Centro de Desarrollo de Negocios, que recibió la tarea del Ministerio de Economía de capacitar a cerca de medio centenar de ex trabajadores Iansa donde estaba Pedro.



Consultado sobre el apoyo recibido por el Centro, comenta que “acudieron a nuestro servicio un equipo especial de profesionales para llevar adelante nuestros emprendimientos y también ofrecer diferentes cursos para ir capacitándome en materia como administración de empresa, aspectos jurídicos, emprendimientos, nuevos negocios lo que ya ha traído algunos beneficios”.

Instalado en la esquina de Yumbel Y Mario Dueñas, un punto estratégico de Linares, Rectifrenos ofrece repuestos y accesorios para vehículos, rectificado de tambores de freno, discos de freno y rectificación de disco de embrague, a lo que suma el plus que es el trabajo general en torno.