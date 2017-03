Opinión 03-03-2017

El extraño caso del niño Juan

Todo comenzó con una canción y un juego.

Los más viejos creían recordarlo, pero sus pómulos no eran ya sobresalientes y sus cuerpos flacos y descarnados parecían ajenos al caso.

Era una canción de juegos de habas.

“Juguemos pues, hermano ¡ Hay plata !

Yo también.

¡ Pues bien ! Juguemos

¡ Aquí hay una tirada buena !

Dame toda una negra / Ven a mí.

Andaremos bien, juego.

Dos palitos ¡ Eso es pues !

Basta, basta, basta.

Que se turbe mi hermano.

Dame otro. Otro más grande.

Favoréceme pues, juego

Si te comen los tordos, te cuidaré yo........”

La canción seguía mientras Juanito tiraba las habas al aire, las que estaban pintadas mitad de negro. Si caían cuatro negras pagaba un palito corto y si caían más de ocho negras, ganaba un palito largo.

Los demás niños del lugar celebraban el ingenio de Juan, quien apenas alcanzaba los ocho años.

¡Allá, en el cerro Nirivilo, junto a una gran piedra azul aprendí el juego! Respondía entusiasmado.

¿Quién te lo enseñó?

¡No sé, me parece que lo soñé!

Vivía en un pueblo costero, en las inmediaciones del río Maule. Podría ser Quivolgo, Putú, Toconey o cualquiera de esos pequeños asentamientos del litoral central chileno.

Las farolas de la plaza habían comenzado su diaria tarea y los guaravos se habían perdido en el mar en busca de sus alimentos.

En casa de doña Emelina había angustia porque su pequeño sobrino no había llegado aún a su casa.

¡No doña Emelina, su sobrino no está aquí!

¡Me parece que lo vi que iba al bosque de los hualos!

Siguió preguntando por el pequeño caserío, hasta que se resignó a esperar el amanecer para continuar con la búsqueda.

A Juanito le habían contado que cerca del estero del Quelche había sapitos de cuatro ojos y quería tener uno para amaestrarlo.

Caminó un par de horas entre las onduladas colinas sembradas de trigo y quebradas en las que sobreviven los avellanos y tineos con sus racimos rojos confundidos con el canto de las loicas y chercanes.

El sol empezó a recostarse y Juanito quería ver el vuelo del chuncho o del tucúrere. El viejo Ignacio le había comentado que no metía bulla al volar y que las lauchitas de los quiscos sorprendidas chillaban al sentir en su espinazo sus filudas garras.

No tardó mucho en hacerse de noche, se sentía cansado, quiso volver atrás, más el olorcillo dulzón y pegajoso de las flores amarillas de los espinos lo embriagó y cayó en un delicioso sueño.

Las hermosas flores rojas de los quiscos comenzaron a abrirse con la aurora, los rocíos quebraban la luz del sol en siete caminos coloridos y un chagual que emergía entre las rocas, recibía la visita de mariposas y vinchucas, entrecortándose el sol a través de su altivo racimo de flores verdes azuladas.

¡Zum! Una cabecita negra se asomaba y se escondía rápidamente.

¡Zum! Por aquí. ¡ Zum! Por allá.

Los cururos se asomaban curiosos para ver al niño dormido junto a una gran piedra azul.

El cerro Nirivilo bullía de vida calentándose al sol: la yaca y el degú corrían desenfrenados tras tordos y torcazas y los pololos zumbaban en el tibio aire matinal.

Llegó Juanito al corredor de ladrillos encerados donde le esperaba la reprimenda de su tía; pero no importaba. Venía con un raro placer.

En la tarde se le veía jugar y cantar con los demás niños. Buscó habas, le pintó una cara de negro y empezó aquel extraño juego que el viejo Ignacio casi creía recordarlo que lo jugaba entre pehuenes, lengas y copihues, en su lejana tierra de Quitratúe.

Las viejas vigas ennegrecidas cruzaban la casona, el niño recostado, se sentía inquieto, encerrado. ¡ Qué hermoso era dormir bajo las estrellas ! Mirar la Cruz del Sur, sentir el ruido del agua correr entre las rocas. Tenía un ansia. ¡Correr ! No alcanzaba a percibir que era. Tal vez volver al cerro y estar junto a esa gran piedra azul.

Volvió el día y las labores del campo comenzaron muy temprano.

Juanito se detuvo y vio desde la colina como los bueyes arrastraban una pesada carreta. Dio media vuelta y siguió su camino.

Esa noche sí volvió, pero su mirada era extraña y en su frente con dos pequeños cototos. Muy iguales.

Sorprendidos algunos vecinos comentaban.

¡Se debe haber caído!

¡No! ¡Este se fue de zumba!

Su tía llorona, desconsoladamente, le preguntaba que le había sucedido.

El niño parecía no entender o si entendía, eran algunas palabras que la gente las pronunciaba diferente como él las había aprendido. ¿Cuándo? Quizás en su largo viaje de hoy, junto al cerro.

Pilucho, piñén, lacho, guata, curiche, cahuín, pichintún, y tantas otras palabras que él casi lograba entender, las demás le parecían todas extrañas.

Igual cosa sucedía con su tía y los vecinos. El niño hablaba algo, una lengua que ellos no entendían, cuando él señalaba con su dedo índice hacia el cerro Nirivilo.

Recostado de nuevo, miraba el techo, sólo quería libertad. Eso era aquellas ansias de la noche anterior. Sólo quería correr, ser libre como antes. ¿Qué extraño? Libre como antes.

De nuevo estaba junto al cerro el pequeño Juan Solís Calvucura, como queriendo nacer de nuevo bajo el sol caliente y la gran piedra azul.

“¡Calfucürá!” (Piedra Azul) Se escuchó una voz. Yo soy el Nirivilo, el zorro serpiente que tus antepasados adoraron y que hoy tengo una gran misión contigo.

Se agitó su corazón infantil, sintió que canelos sagrados crecían junto a él y que las pequeñas hinchazones de su frente crecían hasta convertirse en pequeños cuernos.

Toconey, Huingán, Quivolgo, Maule, Putú; tenían para él un significado.

Toconey: estar entumido de frío; Huingán: aurora resplandeciente; Maule: río lluvioso que corre entre hondonadas y Putú.

¿Putú? Se preguntó.

Putú, Putú, Pudu, Püdú, comenzó a repetir.

El gran zorro serpiente le tomó la mano y le dijo; ¡Sí! Tú eres püdú. El pequeño Püdú que libre corría, el cervatillo rojo y gris mimado de nuestros antepasados y que ahora ya no está aquí y que sobrevive bajo el gigantesco lahuán que los hombres de ahora llaman alerce y que también muere.

El Nirivilo lloró porque ya no estaban el pájaro huet-huet ni el chucao. Los coigües y mañíos estaban muy al sur y los ñirres desesperados y curvados combatían con los vientos australes.

Volvió el Nirivilo a sus tiempos de leyendas y el pequeño Juan convertido en püdú corría, volaba y corría de una colina a otra.

Todo exultaba, las piedras querían hablar de la dignidad y el orgullo de aquellos pies desnudos que transitaron sobre ellas y los ríos, cerros y quebradas querían hablar del significado de sus nombres.

Sonó un estampido y luego otro.

El pequeño pudú cayó con dos grandes flores rojas que brotaron en su pecho y su tierna mirada se volvió para ver las lágrimas de su madre tierra.