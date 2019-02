Opinión 01-02-2019

El Foro de Sao Paulo, aquello de lo que no se habla

¿ Que es el Foro de Sao Paulo ?. Poca gente lo sabe, lo que demuestra el éxito en mantener fuera del conocimiento público a la organización política que más ha influido sobre el continente latinoamericano en los últimos 28 años.

¿Y qué es el FSP entonces?. Es una organización de partidos y movimientos políticos de la izquierda latinoamericana fundada en Julio de 1990 por el Partido de los Trabajadores (PT) brasileño dirigido entonces por Luis Ignacio “Lula” Da Silva, junto a Fidel Castro, con ocasión de la caída del Muro de Berlín y de la ex URSS, lo que se veía como el derrumbe del comunismo internacional y el consiguiente cese de fondos, por lo que se constituye este conglomerado para reemplazar el apoyo de antes venía del bloque soviético.

Se convocó entonces a la ciudad de Sao Paulo a los grupos y partidos de izquierda de trece países, desde México por el norte y Chile por el sur , y para la dirección centralizada del FSP se estableció un Estado Mayor Civil compuesto por Fidel Castro, Lula, Tomás Borge y Frei Beto; además un Estado Mayor Militar compuesto por el propio Fidel Castro, Daniel Ortega, Enrique Gorrian Merlo, entre otros.

El FSP tiene un sistema de comunicación permanente, con una revista trimestral llamada “ América Libre”, y un sistema sólido para el financiamiento de las actividades de esos grupos, ya que los dineros de la Ex URSS ya no llegarían.

La razón de porque se crea el FSP, es muy simple, ya que una vez caídos los socialismos reales, la lucha armada que desde la II Guerra mundial se usó para alcanzar el poder el poder en diferentes continentes resultaba caduca, y por ello se desempolvaron las ideas de Antonio Gramsci, y se adoptaron diversas acciones para ir cambiando lentamente la cultura y forma de pensar de la sociedad civil en los países.

En esa línea se diseñaron varias líneas de acción, entre ellas, la promoción de las causas indigenistas, promoviendo la reivindicación territorial; el ecologismo extremo; en fin minar la autoridad de profesores, la familia y los padres, policías y militares, por medio de acciones de cambio de las instituciones donde estos actuaban. Todo ello trajo consigo un debilitamiento en la acción y energía de los Estados. Cada uno puede hacer un recuento de acciones, desde los gobiernos de la Concertación, que apuntaban a estos fines y a otros ya desde los años 90.

Para ello se actuó con el apoyo resuelto de muchas organizaciones no gubernamentales – ONG- que son las brindan el músculo político , las que a su vez son apoyadas por organizaciones internacionales creadas por el mismo sector, o dominadas por éste. Son miles las organizaciones de este tipo, con fines diversos: feministas, ambientalistas, defensores de los DD.HH, indigenistas, abortistas, culturales, grupos sexuales, etc. Todo ello logró lo que aparecía imposible el año 1990, que el socialismo en crisis en el mundo reviviera y se lanzara a la conquista del poder en los distintos países.

En la primera reunión del FSP en 1990, los grupos asistentes acordaron una estrategia común para alcanzar el poder en cada país, y luego de cómo proceder una vez logrado ese objetivo. Esa estrategia se cumplió al pié de la letra, y con éxito, ya que en los años siguientes fueron logrando el poder en la mayoría de los países, incluido Chile, donde los adherentes al FSP son la Izquierda ciudadana, el Movimiento Amplio, el MIR, el PC, el PH, PS, la RD, y el partido socialismo allendista.

Esa estrategia destinada a llevar al neo-comunismo del siglo XXI consta de tres etapas, la primera la implantación de un gobierno populista, la segunda es la consolidación del modelo de cambio, y la tercera está constituida por la construcción de la sociedad de pensamiento único, ya definida por Antonio Gramsci, en sus “cuadernos desde la cárcel”. El detalle de estas etapas se encuentra en www.periodismo sin fronteras.org. Y por cierto, cabe preguntarse en qué etapa se encuentra Chile en 2018 ?

Si bien lo anterior, no se ha difundido, ello no es un secreto, quien quiera saber más sobre el FSP puede ver www.forodesaopaulo,org y también las opiniones contrarias en www.nodo.50.org/americalibre.

La última reunión del FSP fue la Nº 23 º, entre los días 15 y 20 de Julio de 2017, en Nicaragua, donde debe haberse, en privado, visto como se les ha puesto cuesta arriba el camino con la caída de sus líderes, a raíz de los fracasos económicos de sus gobiernos y los casos de corrupción que tienen hoy a varios en la cárcel. Son pocos los países que siguen gobernados por seguidores del FSP, pero ello no quiere decir que el peligro ha pasado, pues su acción seguirá constante en los temas que ellos dominan, y ese es el desafío hoy para los amantes de la libertad.



(Robert Morrison Munro

Facultad de Derecho, U. Autónoma de Chile)