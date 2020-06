Deporte 10-06-2020

El fútbol chileno regresará a las canchas el 31 de julio







Clubes de la Segunda Profesional acusan de no ser tomados en cuenta por la ANFP

En vía teleconferencia, los presidentes del ente rector del fútbol chileno, aprobaron para el 31 de julio el retorno a las canchas del balompié profesional siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan, esto luego de la prolongada paralización producto del Coronavirus. El escogido fue el séptimo mes del año para que vuelca a rodar la “caprichosa”, aunque habrá cuatro semanas para que los futbolistas se pongan en condiciones físicas.

Según lo acordado, en caso de llegar el 31 de julio sin que alguna institución haya cumplido los 28 días de preparación, se esperara a que este equipo cumpla con la mencionada pretemporada antes de que vuelva a jugar, pensando en la justicia deportiva o fair play.

Aunque la determinación es demasiado optimista, no nos olvidemos que estamos en el peak del Covid-19, con más de 4 mil contagiados diarios.

Otro de los temas que se abordó fue el de los estados financieros institucionales al 31 de diciembre de 2019 de la ANFP, los que fueron aprobados por 26 votos a favor. La materia que todavía no está clara, es la relacionada con el presupuesto 2020, ya que los presidentes determinaron que por unanimidad postergar su votación para un próximo Consejo.

El Patio Trasero

Los timoneles de los clubes de la Segunda Profesional, se sienten discriminados en forma aberrante, esto debido a que no reciben un peso como las categorías superiores. Por eso los presidentes de las instituciones de esta división redactaron una carta, dirigida al Consejo de Presidentes, al Directorio de la ANFP y a la Federación de Fútbol de Chile, donde acusan que existe una deslealtad en la administración de los recursos, además de la discriminación con los equipos de esta categoría.

El texto en parte señala lo siguiente “A través de este escrito dejaremos consignado, que el surgimiento de esta categoría profesional del fútbol de Chile, con las condiciones normativas y económicas impuestas, no son responsabilidad de las instituciones que hoy se encuentran en esta posición, sino de las autoridades ANFP del año 2011, con el Sr. Sergio Jadue como presidente y con la aprobación del Consejo de Presidentes de la época", apunta la misiva.



En esa línea, las instituciones firmantes aseguran que "la 2a división, última categoría asociada al profesionalismo, se encuentra en una posición de abandono por parte del ente rector y con la total complicidad del Consejo de Presidentes compuesto exclusivamente por los clubes de Primera División y Primera B. Aunque se puede inferir, de todas formas, queremos aquí constatar que no somos parte de la asamblea soberana del fútbol profesional, y, que nuestras instituciones son sometidas a acatar lo que las instituciones privilegiadas determinen para nuestro destino".

"La aberrante discriminación descrita en el párrafo anterior, desencadena dos graves consecuencias para nuestros clubes. El no participar del Consejo de Presidentes, nos impide ser parte de la elaboración de las bases que rigen nuestras competencias y, nos deja al margen de todos los proyectos y acuerdos comerciales que otorgan el sustento financiero para los clubes miembros de la asociación, que, en el caso de Chile sólo benefician arbitrariamente a treinta y tres de los cuarenta y cinco equipos asociados", agrega la misiva.

Asimismo, asegura que "todos se hacen cómplices de las irregularidades que afectan a nuestros clubes. Declaramos enérgicamente que han sido cínicos, soberbios y negligentes al negarse a ofrecer una solución que nos beneficie a todos".

"La Acusamos a la ANFP y a todos los actores que influyen en las decisiones, de una administración desleal de los recursos generados por esta actividad deportiva; además decimos que, con todas las atribuciones y posibilidades de cambios, han optado por dar continuidad a irregularidades estatutarias que bordean la ilegalidad. Esperamos que el bochornoso llamado de atención y la indicación de Conmebol para poner en regla los asuntos federativos de nuestro fútbol, alcance también para corregir las arbitrariedades que marginan a la Segunda División del desarrollo del fútbol profesional", añade.

Finalmente se emplaza al directorio de la ANFP: "El actual contexto sanitario, ha implicado una crisis aún mayor a la habitual a nuestros equipos. Los clubes hemos hecho un esfuerzo tremendo (sin 330 u 85 millones mensuales) para mantener los planteles y cuerpos técnicos que nos permitan competir".

"Sin embargo, el escenario empeora las condiciones, pues además de financiar obligaciones sanitarias, debemos jugar sin público, lo que afecta el único ingreso que somos capaces de generar... Falta que la ANFP nos complemente con recursos adicionales para otorgar las condiciones de salud determinadas. Además, la concreción de recursos permanentes para la categoría y así darle solución a un problema tristemente arrastrado por una década".

La carta fue firmada por Deportes Colina, Lautaro de Buin, Iberia, Deportes Recoleta, Independiente de Cauquenes, San Antonio Unido, General Velázquez, Deportes Vallenar, Deportes Concepción, Linares y Colchagua.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo