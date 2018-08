Opinión 29-08-2018

El Heraldo, en la Historia de Linares

Los documentos sobre la ciudad de Linares son muy generosos, en cuanto a datos que permitan conocer en detalle la historia de esta comuna, capital de la provincia del mismo nombre; que consultados -como corresponde- pueden evitar errores históricos serios.

Entre la enorme cantidad de documentos existentes, sin duda que diario El Heraldo por sí solo es un documento, desde el año que saliera a circulación; y se mantiene, como tal, hasta el día de hoy.

El título de estas líneas: El Heraldo, en la Historia de Linares, es una afirmación que grafica perfectamente lo que sus palabras significan, tanto para el diario como para la historia de nuestra ciudad.

Pareciera que fue ayer, cuando el diario salió a la luz pública; transformándose, desde ese histórico domingo 29 de agosto de 1937, en el documento a consultar, como primera fuente bibliográfica.

Tras revisión de sus ejemplares escritos, realizada por el investigador y académico Jaime González Colville, como otra de sus fuentes de apoyo a la gran obra emprendida: Historia de Linares, fue posible encontrar algunos hechos, incorporarlos y validarlos por su pertenencia.

Desde de noviembre del año 2016, junto a los documentos revisados en la Biblioteca Nacional, el propio archivo histórico del académico, y las páginas de El Heraldo con el sinnúmero de bibliografía acumulada en sus años de investigación, conformaron un valioso registro con los hitos más relevantes de nuestra historia comunal. Así, al final de este recorrido, lograron compilarse hechos y datos, dando coherencia a más de doscientos años de la Historia de Linares; que felizmente ya se encuentra editada.

Tema no menor, por la fecha misma, ya que en ese periodo hubo situaciones históricas a nivel país y -algunas de ellas- repercutieron en Linares.

El Heraldo de Linares festeja 81 años al servicio de la información, la cultura y la vida comunal de nuestra ciudad. Un octogenario, que camina con excelente salud, gracias a la atención del servicio público conformado por sus lectores. No hay mejor sustento que el cariño generoso de los suscriptores y de quienes leen sus páginas a diario.

A lo largo del tiempo, El Heraldo se ha transformado -sin duda alguna- en una de las instituciones representativas de la ciudad. A lo largo de su historia mantiene el espíritu expresado en su primera edición, pero, además, ha sabido ir junto a los avances tecnológicos. Cada página es un satélite de este universo que se llama diario; girando alrededor de un espacio generoso, como es nuestro medio de comunicación.

Desde su nacimiento, esta institución periodística ha sido testigo de los cambios estructurales y sociales, de la comuna y de la provincia; sabiendo que su aporte también incide, en el devenir de una comuna con identidad propia.

El diario mantiene su formato -con las mejoras tecnológicas, propias de la modernidad- pero, en sí, sigue siendo un elemento de consumo informativo y cultural muy importante, en su edición de papel. Las nuevas tecnologías aparecieron, pero el diario no dejó de existir. Supo adaptarse a los cambios y actualizarse.

Recordará el lector, la reimpresión de la primera edición, del domingo 29 de agosto de 1937. Una pequeña joya que, a pesar del tiempo transcurrido, se puede leer muy bien. El título de su nota editorial, de la fecha histórica, dice: Nuestros propósitos. “Se concretan en sencillas palabras: servir a la colectividad en que nuestro periódico ha nacido”.

Luego de ochenta años, esa nota editorial confirma que como buen “heraldo” (mensajero de las buenas noticias; también, de las no tan buenas), “pretende ser el vocero imparcial de las aspiraciones y necesidades de las diversas actividades regionales; despertar el interés por los problemas generales de la provincia y los más particulares de sus comunas y villorrios, por apartados que estén; provocar y activar el estudio de tales problemas para alcanzar su conveniente y posible solución”.

Visión adelantada a los tiempos; con aspiraciones, necesidades y actividades, que -sin prejuzgar- muchos de ellas se repiten a lo largo de estos ochenta años. Solo cambian los actores.

Revisamos páginas históricas -al azar- y vemos como el papel y la negra tinta de la linotipia, deja registro del hecho curioso, el galardón obtenido, la celebración histórica, el dolor de muchos, y otros hechos que el devenir provinciano guarda en las páginas del diario, “órgano de interés regional”, dando el paso gigante para transformarse, con sus fortalezas y sus debilidades, en “el diario del Maule sur”.

Nos habría gustado subrayar las pequeñas grandes cosas que han ocurrido en la vida de este diario de provincia, en un marco histórico del 81º Aniversario. Hay miles de fotos detrás de cada nombre y cada hecho, desde el año 1937. En esos años se hacían pocas fotos, pero las existentes se guardan como un tesoro. Registro del hecho, la situación, la visita, lo que ocurrió y sigue ocurriendo, en esta tierra huasa.

Han sido ochenta y un años inolvidables -para el registro y para el recuerdo-, que el diario ha compartido con la ciudadanía de Linares. Se ha dedicado a informar y crear opinión, en una tierra tan necesitada como la nuestra.

Si hubiera que reconocer personas que llevan el nombre de Linares por donde vayan, gente que ha hecho grandes acciones por esta tierra, ayudando a cimentar nuestra identidad, desde las noticias que han quedado registradas para siempre en las páginas de El Heraldo, el Diario del Maule sur, habría que hacer una edición especial, agradeciendo a quienes -desde su lugar de trabajo- aportaron para una mejor ciudad: los directores de este medio de comunicación.

Todos han dado muestras de un ejemplo de esfuerzo y dedicación permanente en esta empresa periodística, que nada tiene que envidiar al resto de los diarios de Chile; que desde provincia trabajan por una patria mejor. Felicidades para El Heraldo, que es parte de la Historia de Linares. (Bibliografía: Hemeroteca de El Heraldo).



FOTO: Directores que ha tenido Diario El Heraldo.



Manuel Quevedo Méndez