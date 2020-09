Opinión 01-09-2020

El Heraldo, la importancia de un diario en la ausencia de todo





Hay gran silencio derramado en la ciudad como si de pronto alguien borrara cada habitante y sólo existieran casas, edificios, calles tan interminables como la perspectiva de la desesperanza. Impresionados de espanto quedamos prisioneros de la triste realidad. Hay gran soledad y percibimos un viento cansado, desanimado y frío. Si hasta el alma de Linares se ha escapado a algún lugar ignoto. No basta que haya sol, que el cielo esté más azul que nunca. Es como un domingo cualquiera en la agonía de agosto, solamente que los linarenses nos hemos refugiado como si una sirena anunciase un bombardeo, propio de películas de guerra. Hacinados, encuevados, bloqueados para toda interacción.

Cómo explicar ese desasosiego, mezcla de pena, incertidumbre, soledad. Mirar la calle que nos circunda, ya no pasan vehículos, ni gente sólo algunos perros callejeros, animalitos que no tienen idea de lo que significa una cuarentena. Es como novedad sentir el ruido de algún motor, puede que sea un taxi o alguien que anda con salvoconducto.

“No hay enemigo chico”, sí que se aplica esa sentencia en toda su magnitud. Lo más pequeño puede ser aterrador como este virus que ha asesinado toda demostración de afecto y amistad. Y nos damos cuenta que es tan necesario el contacto físico ya sea para saludar, besar , acariciar o simplemente dar la mano. Nuestro amor al prójimo se puede demostrar por otros medios, pero no es lo mismo. Se agranda el vacío de pertenencia y afecto con la familia, la vecindad, en fin , el virus se interpuso en todo nuestro cotidiano quehacer y nos redujo a un rincón de nuestro hogar demostrando que nada se ha logrado para destruirlo definitivamente.

Hoy, es treinta de agosto. Santa Rosa. El día está hermoso. Es como el asomo de la primavera y por ende las fiestas patrias. Pero el entusiasmo se ha esfumado. Nunca más seremos los mismos. Estaremos más viejos, más tristes y más cansados. Todas las noticias se han confabulado para aumentar la amargura del momento: Un diario que ya no es más :“El Centro”, muy importante para la región. Siempre un diario es importante, es la presencia escrita de todo lo que acontece, que con un espíritu analítico enfoca diversos temas de interés. Y para qué hablar de las consecuencias nefastas que acarrea su desaparición en la sociedad. . Espero que esto nunca suceda con nuestro querido El Heraldo aunque ya no frecuenta los kioscos. El año pasado celebramos su aniversario en un grato desayuno donde asistió mucha gente que admira la labor que desempeña para toda la comunidad. Nunca imaginamos que este año sería diferente a todos. El Heraldo significa mucho para los ciudadanos de Linares, especialmente para mí. Seré un tanto autorreferente pero no puedo dejar de relatar una pequeña gran experiencia que me relaciona directamente con el Diario EL Heraldo. A fines de los sesenta, en uno de mis últimos años de estudio en el Instituto Politécnico, el señor Zavala, Inspector General me llamó a su oficina para indicarme que podría hacer mi práctica en El Heraldo. Me presenté ante el Director don Ramón Belmar quien me acogió con gran disposición y amabilidad. Mi tarea era corregir pruebas de imprenta, ya que en ese tiempo se imprimía, letra por letra como logotipos para formar la palabra. A veces salían al revés o faltaba alguno y mi misión era destacar el error para solucionarlo en imprenta. Era muy entretenido el trabajo pero surgió una gran dificultad., incompatible con el tiempo que abarcaba mi horario escolar y la distancia entre mi casa ubicada al oriente, en Eleuterio Ramírez y la Oficina y talleres que estaba al poniente al final de Independencia, por lo que me fue imposible seguir mi práctica. Debido al largo y fatigoso recorrido en atardeceres invernales donde la noche aparece antes de tiempo y el temor de caminar por solitarias calles fue lo que gatilló mi decisión. Una muy breve pero maravillosa experiencia. Descubrí un mundo diferente de imprentas y palabras en columnas debidamente ordenadas para llegar como un informe diario de lo acaecido en la ciudad y en el mundo. Las ediciones eran hechas con prolijidad y esmero, y cada uno de los operarios cumplía su función con gran profesionalismo y entusiasmo. Y como Agosto ya se va, le rindo mi modesto homenaje a El Heraldo que es la insignia viviente y destacada de toda la provincia y que personifica la estampa incomparable del quehacer linarense. Felicitaciones a su Director don Miguel Ángel Venegas, merecedor de grandes elogios ya que desde temprana edad su amor por las comunicaciones lo encumbraron al merecido sitial que asume con gran disposición y modestia, publicando desde la más connotada noticia local, hasta mis simples e inocuas columnas.

Larga vida para EL HERALDO, un emblema de Linares, mi bella ciudad-pueblo que se encuentra en un descanso obligado, dormido en calles, plaza y alameda, con la languidez de un fatigado ser que quiere cerrar sus ojos para tomar un relajo en el tiempo y el espacio y despertar con nuevos bríos para retomar su andar pausadamente sin apuros ni estridencias, callado y quieto perfumado de árboles floridos, de gente que quiere seguir el rumbo trazado entre la primavera que asoma optimista y transparente con volantines y grandes esperanzas.

El Heraldo, es el gran mensajero de Linares, es su pasado, presente y futuro, prendido a su corazón como la gran estrella que acompaña y brilla en nuestro amanecer .





(Tily Vergara)