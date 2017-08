Opinión 27-08-2017

“El Heraldo” y la fiesta de los ‘80 -Un mensajero de noticias importantes-

Diario “El Heraldo” está de fiesta, al celebrar 80 años. Tiempo que no ha sido en vano, ya que ejerciendo un rol clave -a la hora de informar- desde sus primeros pasos en el periodismo local, es parte de la historia de la ciudad.

El medio de comunicación se crea el 29 de agosto de 1937 en Linares, fecha en que sale a la luz pública, el primer ejemplar, para aportar y brindar un servicio a la comunidad.

Su creación produce gran revuelo; marcando un hito en la historia de la ciudad y del diario. Desde los primeros años, sus páginas son un “heraldo” -mensajero que anuncia noticias importantes- de los acontecimientos locales, regionales y nacionales; marcando hechos que destacan, principalmente en nuestra comunidad. En síntesis, es nuestro diario, con los temas que a nosotros nos interesa saber y conocer.

Son estos hechos los que provocan una conjunción de los linarenses, con el medio escrito, que en la actualidad trabaja de la mano con la tecnología actual en el mundo de las comunicaciones; sin dejar de lado la cercanía, entre periodistas, técnicos, administrativos y corresponsales, con la misma imparcialidad y veracidad de la cual venía provisto al nacer.

Se cumplen 80 años del nacimiento de “El Heraldo”, hecho ocurrido en Independencia Nº 115, esquina con San Martín, cumpliendo la diaria labor de informar y formar opinión en los linarenses.

A sus directivos, periodistas, gráficos, ejecutivos, operarios y a todos y todas los trabajadores de este importante medio de prensa, como “El Heraldo”, hacemos un reconocimiento a su valiosa e importante labor que desempeña en nuestra sociedad, manteniéndola informada, objetiva y verazmente; fortalecimiento su crecimiento.

A cada una de las personas, que desde sus albores sembraron o comenzaron a escribir las páginas, que han sabido guardar la historia de nuestra ciudad, nuestra región y el país, un sincero agradecimiento. No en vano, el diario -desde su edición Nº 1, hasta la que usted tiene hoy ante sí-, se encuentra completo en la hemeroteca, excelentemente empastado, en cuatro ediciones trimestrales para cada año.

Nuestro reconocimiento, a quienes en el anonimato, desde la primera línea, en labores muchas veces ignoradas por quienes son (fueron) habituales lectores de sus ediciones, a todas y todos quienes dan vida al medio escrito y sus páginas de uno de los más importantes medios escritos de nuestra provincia.

La tolerancia, brinda espacio a las distintas miradas de la sociedad, desde la opinión o crítica ciudadana, hasta la de quienes son parte de las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales. Todos tienen un espacio.

Por ello, mención aparte, merece el respaldo que se brinda a la expresiones del arte y la cultura, a las expresiones de nuestras tradiciones; cobertura y espacios que, sin duda, son de un valor que la comunidad sabe reconocer, más cuando se siente reflejada en sus crónicas; nuestra gente con sus historias y vivencias que han sido y seguirán siendo parte medular de tan importante medio de comunicación social.

Hay que considerar todo lo que implica hacer un diario en provincia. Es una tarea bastante más riesgosa de lo que muchos piensan. Felizmente, todavía hay gente que cree en estas publicaciones y que valoran el trabajo que en el Maule Sur, se realiza.

No hay duda alguna, que este medio guarda la historia de los linarenses en diversos ámbitos, destacando páginas gloriosas de nuestro deporte, los embates de la naturaleza, los procesos democráticos y las principales causas -que han movido a los linarenses- están plasmadas en las páginas de “El Heraldo”.

Nuestra situación geográfica -en el centro del país- ayuda a perfilar la realidad nuestra y su historia, pero también a quienes la difunden y dan cuenta de nuestra idiosincrasia, al resto del país y del mundo.

Por 80 años, “El Heraldo” ha cumplido una labor exitosa; asegurando que los vecinos de los lugares más remotos de nuestra región, experimenten la magia de sentirse unidos y pertenecientes a un todo fantástico y majestuoso en las riberas del Achibueno, rodeados por paisajes maravillosos.

La pluma laureada de literatos y periodistas de renombre, ha sido portadora de la tinta que tiene las páginas de este diario y también referente del ser linarense.

“El Heraldo”, desde fines de agosto de 1937, ha dado muestras de solidez como empresa netamente regionalista y del Maule Sur; defensor de los intereses de sus habitantes.

La hemeroteca de “El Heraldo” conserva todos los ejemplares editados -desde el 29 de agosto de 1937, a la fecha, convirtiéndola en un verdadero tesoro histórico del periodismo de provincia. Al visualizar sus ejemplares, encontramos una cronología con noticias de estos 80 años, que es nuestra propia historia de Linares.

La colección impresa del diario en papel, marca el “impresionante salto” de la prensa escrita hacia la tecnología en las últimas décadas. El contraste con el trabajo de hoy en día es espectacular. Aunque la romántica imprenta, con sus linotipos ordenados, marcaron una época inolvidable de la vida del diario y de la ciudad misma.

Como linarense, cada cual tendrá recuerdos de noticias que lo trasladarán al pasado lejano o cercano, destacando las añoranzas de un pasado de provincia. Revivirá y celebrará, con sus recuerdos, los 80 años de diario “El Heraldo” este próximo día 29 de agosto. (Bibliografía: Hemeroteca “El Heraldo”. Fotografías: archivo del diario)