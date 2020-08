Opinión 29-08-2020

El Heraldo y su compromiso con el Maule Sur



El Heraldo celebra su 83° aniversario, lo cual es una gran noticia para el diario, pero además un gran acontecimiento para la ciudad. Es, a no dudarlo, el principal medio escrito de la provincia; con un compromiso mancomunado con los linarenses y con el propio Maule Sur.

El diario no ha perdido la ruta trazada el 29 de agosto de 1937, para seguir aportando con el mejor de los ánimos, siendo el mensajero para un futuro de mayor bienestar de los linarenses y de la región del Maule Sur.

Sus lectores y sus intereses constituyen la principal riqueza y forman parte de esa identidad provinciana. La globalización en todos sus aspectos, no ha impedido que la información registrada diariamente este medio, se identifique en sus páginas como un medio de comunicación serio, riguroso, ordenado, valiente y pluralista, abordando los temas más cercanos a la vida provinciana.

Queda demostrado ese compromiso, a través de todos sus columnistas y la variedad de planteamientos que el registro diario recoge de cada uno quienes escriben en sus páginas.

La meta del diario refleja su fortalecimiento y crecimiento, junto al prestigio de sus destacados colaboradores, que con miradas distintas son un extraordinario aporte.

El Heraldo de Linares, el diario del Maule Sur, registra los hechos que han dejado huellas en la historia comunal, provincial y regional. Al lado de sus lectores, ha crecido junto con ellos, informando y analizando el acontecer en los diversos ámbitos de la sociedad.

Y entre toda la invasión del mundo digital que nos ha llegado como internet, celulares y televisores de moderna tecnología, computadoras y dispositivos que presentan una información de manera más atractiva en el actual mundo digital, el periódico de papel se mantiene incólume, ajustándose a este nuevo universo, pero sin perder su esencia. Eso es un valor agregado.

La memoria colectiva de la ciudad está en las huellas materiales e inmateriales que ha ido dejando el transcurso del tiempo. El diario es una unión de su huella inmaterial, con las huellas materiales. Sin la prensa, entre tantos hechos y textos históricos que aportan significado y comprensión a las huellas materiales, estas quedarían como signos mudos de antaño.

El columnista es un periodista, es un cronista del testimonio que deja registro y transmite las opiniones y repercusiones que suscitan los esos registros de los cuales informa. Esa es la gran plusvalía de este octogenario medio periodístico.

La prensa constituye un valioso medio para conocer la cultura de una ciudad y su evolución a lo largo de la historia, sin olvidar que también tiene un importante papel en la producción de esa cultura.

Entendiendo por cultura al conjunto de acciones, actitudes, valores, reales e imaginarios, que rigen las relaciones de los ciudadanos con su ciudad y que se materializa tanto en la forma de construirla como vivirla, entonces este medio cumple a cabalidad con la cultura.

La cultura urbana de una ciudad dota de significado y comprensión a su forma material, al paisaje urbano en el que se desarrolla diariamente. Como se ve, el medio nos condicionado por el lugar donde vivimos y soñamos, por eso si queremos reconocernos como ciudadanos no podemos estamos ajenos a la historia de la ciudad que habitamos.

Agradecemos al diario, su generosa permanencia en la ciudad -con sus 83 años a cuestas-, y con el mismo ímpetu joven de aquel 29 de agosto de 1937, para seguir siendo el heraldo de esta ciudad encantadora.

En la fotografía, una vista (desde poniente a oriente) de calle Independencia a metros de la esquina con San Martín, la casona del año 1894 e indicada con la flecha, donde naciera diario El Heraldo. (Archivo del diario)



Manuel Quevedo Méndez