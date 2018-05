Opinión 12-05-2018

El hijo de Andreas

Andreas Kovács era uno de mis compañeros de trabajo en la Brasserie au Dauphin. Ésta fue en el pasado una fábrica de cerveza que se transformó en el elegante restaurant que yo conocí en la década de los noventa. Se ubicaba en Strasbourg, provincia de Alsacia, Francia, en el número trece de la ‘Place de la Cathedral´. La ‘brasserie’ habría sus puertas frente a esa grandiosa catedral, cuya segunda torre nunca pudo ser construida. La falta de firmeza en sus cimientos no permitió erigirla. El dueño y gerente en ese entonces era M. Robert Brodbec. Trabajé allí como lavador de vajilla o plongeur, como nos llamaban a los que ejercíamos aquel oficio. También era yo uno de los hombres encargado de los aseos. Andreas Kovács, gentil y culto, era bastante mayor que yo. Había llegado a Strasbourg en el año 1954 huyendo de la invasión rusa a Hungría, su país natal. Hacía gala de una florida educación que contrastaba con el humilde oficio que ejercía. Poseía un bigote angosto y grueso que llevaba justo bajo su nariz. Era muy parecido al tipo gordo de aquella antigua pareja de cómicos conocidos como Laurel y Hardy, el gordo y el flaco. Laboraba como yo en esa sala de lavado de lozas. A veces pasaba largos ratos compitiendo conmigo, jugando a reconocer el nombre de canciones que silbábamos en forma alternativa. Medía algo más de un metro setenta. Siempre me favorecía con atenciones que eran propias de un muy querido familiar. No tomaba en cuenta que, aunque estimado y respetado, era solo un compañero más de faenas. Repartía la comida, el vino y el postre en la sección donde faenábamos, actividad de la que se valía para favorecerme con platos más abundantes y los mejores postres.

Un día me dijo que invitara a un amigo y fuera a almorzar a su casa el siguiente domingo. Era miércoles, así es que tendría tiempo de comprarme una camisa mejor que las que tenía. También tendría la oportunidad de invitar a Jack Ives, otro camarada de trabajo que se incorporaría al día siguiente, a su regreso de Toulouse, ciudad del sur de Francia … Jack caminaba más lento que yo. Las calles de aquella parte de Strasbourg nos llevaron a un antiguo barrio conocido como La Petite France. Más allá de sus intrincadas callejuelas encontramos el pasaje que nos llevó al domicilio de Andreas. Lo saludamos con alegría. Dejamos nuestras chaquetas colgadas en un armario y volvimos a la sala a saludar a un amigo que había venido a pasar la tarde con él. Andreas y su camarada compartían una mesa cercana a la del comedor. Tenían frente a ellos una montaña de periódicos. ‘’Estamos estudiando las carreras de caballos’’ … ‘’Es decir, la historia de los triunfos y derrotas de algunos caballos a lo largo de varias fechas’’ Nos explicó Andreas ... ‘’Siempre ganamos cuando apostamos … ¿Tienen hambre?... El almuerzo está listo’’ … Andreas le dio instrucciones pertinentes al almuerzo a Jack y siguió ocupado con el otro húngaro en sus actividades hípicas. Jack puso la mesa y con una rapidez asombrosa trajo también la olla con la comida. El almuerzo que había preparado Andreas era delicioso. Se trataba de grandes pimientos morrones verdes, cocinados de pie en sus bases y rellenos con una deliciosa especie de pino de carne y arroz. El toque maestro dado a esta comida era el caldo en que se había cocinado. Consistía en un poco de agua y especias desconocidas para nosotros y una buena cantidad de un vino húngaro llamado “Tokaï”. Este mosto blanco de concentrado tono, como el color de la bencina, venía de los faldeos de unas colinas que llegaban a un lago cerca de Budapest. Demás está decir que Jack y yo dimos cuenta de los pimientos en menos que canta un gallo. El único problema fue que también dimos cuenta de la reserva de Tokaï que tenía almacenada Kovács. Andreas vino por dos minutos a ayudarme a llegar a su dormitorio. Jack había gateado hasta una pequeña alcoba para visitas. Mi viejo amigo Kovács volvió a su mesa de las apuestas y yo, echado en su cama, trataba de convencer al cielo raso para que dejara de girar.

El dormitorio de Andreas era un lugar bastante serio. Sus antiguos y elegantes muebles no aportaban ninguna claridad al sobrio aposento. Tenía allí una finísima silla con incrustaciones de un metal dorado, un velador de oscura y brillante madera y sobre su superficie, ¡Diablos!, sobre la cubierta de este velador reposaba un porta-retratos con mi fotografía. Me puse en pie y cogí la foto para mirarla de cerca. Era yo, sin lugar a dudas. Estaba despeinado en la fotografía y no recordaba la casaca que llevaba puesta en la ocasión de la toma fotográfica. ¡Pero era yo con absoluta seguridad! ... Bastante más sobrio ahora fui con mi instantánea en busca de Andreas. Me vio venir con el retrato en mi mano y me habló de una manera dura y agresiva como jamás le había oído: ¡Devuelve inmediatamente esa foto al lugar del que la tomaste! … Cuando volví a enfrentarlo a su mesa de las apuestas su voz era de nuevo amigable y suave. “Ese era mi hijo piloto”. Me explicó. Lo derribaron en su avión los rusos el año 1952 y lo ultimaron al escapar de su averiado aparato.



(Omar Goulart)