Nacional 18-08-2018

El historial de Canal 13 en tribunales por rutinas de Yerko Puchento en «Vértigo»

Más de tres mil millones de pesos exige Sebastián Dávalos a Canal 13 por el perjuicio ocasionado por el actor Daniel Alcaíno con su personaje de Yerko Puchento en el programa «Vértigo». El hijo de la ex Presidenta Michelle Bachelet presentó ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago una demanda de indemnización en contra de la casa televisiva de Andrónico Luksic, argumentando que el alto monto se debe a daño emergente, lucro cesante y daño moral. «Se ha solazado injuriándome a lo largo de tres años, burlándose de mi situación judicial, de mi familia, de mi trabajo, incluso de mi apariencia física o mi modo de vestir. Expresiones como ‘el hijo del año’ o ‘el epidemia con aros’, ladrón, y otras de peor clase han sido proferidas por este sujeto en forma sistemática, sin que jamás se le haya hecho por parte de sus superiores jerárquicos una reprensión», sostuvo Dávalos en el escrito de 10 páginas, aludiendo al proceso judicial que enfrentó por la venta irregular de terrenos en Machalí. Esta, sin embargo, no es la primera vez que Canal 13 enfrenta un proceso judicial en el que se le exige una compensación por las rutinas humorísticas que el actor realiza en el estelar conducido por Martín Cárcamo y Diana Bolocco. Familia de Sarita Vásquez demandó a la televisora de Inés Matte Urrejola por una rutina efectuada el 3 de octubre de 2013, donde Yerko Puchento realizó bromas alusivas a la sexualidad de la cosmetóloga fallecida en 2011 productor de un cáncer fulminante. En noviembre de 2017, la Corte de Apelaciones de Santiago sentenció al ex canal católico a cancelar la suma de $10 millones luego de que la jueza Susana Rodríguez Muñoz estableciera la responsabilidad de la estación por el daño moral provocado a las demandantes María Vásquez Salas (hermana de Sarita), Carolina Vásquez Henríquez y Verónica Vásquez Henríquez (sobrinas), por los comentarios del actor caracterizado como Yerko Puchento. El fallo indicó que los dichos del comediante se efectuaron dos años después del deceso de Vásquez, sumando que Canal 13 «tuvo la posibilidad de prever (…) que las declaraciones en él emitidas respecto de una persona fallecida, pudieran producir un daño moral en sus familiares» y agregando que la estación televisiva «actuó con descuido, negligencia, imprudencia o falta de precaución al tomar la decisión de emitir el aludido programa televisivo». En mayo de este año, los familiares de Sarita Vásquez señalaron que la indemnización recibida sería donada, según constató el diario Las Últimas Noticias. «Decidimos honrar su voluntad y ayudar a los más desposeídos. Una parte irá a los bomberos de Linares, otra a una ONG que construye prótesis, y también ayudaremos a otras organizaciones», declaró al programa «Intrusos» Francisco Moreno, vocero de los familiares de Sarita. En junio, Alcaíno explicó al matinal «La Mañana» de CHV el chiste que habría motivado a la familia de Vásquez a presentar la demanda. «Yo recuerdo el chiste. El chiste fue hace cuatro o cinco años atrás y justo coincidía con el aniversario del 5 de octubre. Salí con una polera del 5 de octubre y hablamos de esa época en que nos prometieron la alegría, esa época en que Gonzalo Cáceres con Sarita Vásquez se conocieron en un baño de hombres. Eso fue lo que dijimos», reveló.