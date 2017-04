Opinión 30-04-2017

El histórico mural de Linares -Inaugurado el 23 de mayo de 1977-

Para iniciar, de buena forma, un nuevo aniversario de la ciudad, es necesario hacer memoria y reencontrarnos con nuestra identidad. Porque la tenemos. Y no está lejos. Basta hacer un recorrido por la ciudad y nos daremos cuenta de aquello.

No hay que ir muy lejos, para saber y redescubrir, que nuestra identificación está presente en distintos lugares y espacios, lo cual nos permite sentirnos orgullosos de lo que somos.

En las grandes ciudades hay una serie de elementos urbanos que son muy llamativos y que identifican determinados lugares del territorio nacional.

En nuestro caso, con varias obras emblemáticas como la propia plaza, con los elementos que allí existen: el monolito de los fundadores, la pileta central, el busto de O´Higgins, el busto de Carlos Ibáñez del Campo, el recordatorio de la Toma de Linares, la catedral, busto de Carrera y el edificio municipal con el histórico mural de Linares…sirven de ejemplos de lo que planteamos.

Recordaremos el mural, pronto a cumplir cuarenta años -inaugurado el 23 de mayo de 1977- que tiene en su estructura visual, una buena parte de nuestra historia como ciudad. Obra gráfica, impactante y pensante.

El aspecto de quienes allí habitan -o fueron registrados- produce un colorido, con distintas tonalidades; para mostrarnos en un afán descriptivo que nos incorpora (como observadores) en su proceso, en la medida que descubrimos que el mural tiene lenguaje propio.

El mural deja de ser un variopinto grupo de personajes, con figuras y elementos bien representados. Está allí la identidad de Linares; transformándose en “algo trascendente para Linares”, tal como era la inquietud del Pedro Olmos.

Recuerda Jaime González Colville: “En marzo de 1976 -era yo profesor del Liceo de Niñas- don Pedro me pasó a buscar una tarde para ir a la Municipalidad. Entrando, subimos al segundo piso y al salón. Me dijo “quiero pedirle esa pared a Luis Navarrete (Alcalde de la época)”.

En ese instante aparece el Alcalde. “Necesito ese muro”, le dijo don Pedro, “haremos un Mural con la Historia de Linares”. Don Luis respondió: “Pero, qué gran idea”.

Y así comenzó la historia de un largo caminar, para concluir con la maravillosa obra que se encuentra en el salón principal del municipio. Posterior a la petición de Olmos y aceptación de la solicitud por parte del Alcalde, hubo una comunicación de Olmos con González Colville. “Me tienes que ayudar” era la solicitud de Olmos. “Necesito figuras de los conquistadores, retratos de pintores, háblame de las épocas”

“Así fuimos atravesando la historia linarense. Los indios promaucaes, las tejedoras de Rari, el asalto de Los Pincheira, Los Presidentes, hasta llegar a los escritores: Max Jara, Raimundo Echevarría, se incluyó a Guillermo Blest Gana, por su paso como Intendente de Linares, Lagos Lisboa…”

“Mira” -respondió Olmos- “mañana hablaré con Navarrete”. Ese fin de semana no nos juntamos (con Olmos), recuerda González Colville. Debí viajar a Santiago, en busca de un retrato de Daniel Rebolledo. Al viernes siguiente, volví a la mítica casa de Arturo Prat 642. No recuerdo la razón, pero había otras personas. En un instante conversé a solas con el pintor: “Le traje a Rebolledo en una buena fotografía. Y también dos tomas muy nítidas de Neruda”

“Neruda tendrá que esperar…” Me respondió en sordina, Olmos, Nunca le pregunté si había hecho alguna gestión ante el edil linarense, pero hasta hoy, Pablo Neruda es el gran ausente del Mural.

Análisis histórico del por qué no está Neruda en el Mural. González Colville hizo un folleto con ese detalle, al que más tarde alguien, cuando “llegó la democracia”, sacó su nombre. Agrega que: “hubo una discusión cuando se hacía el Mural, por cuanto le llevé a don Pedro el retrato de Neruda. El pintor vaciló ¿Cómo lo hacemos?”, dijo.

Agrega, González Colville: “Optó por preguntarle a Luis Navarrete. Éste no le dio “el visto bueno” (ha sido el único gesto injusto que le vi a ese gran alcalde de quien fui amigo hasta su muerte). Finalmente se inauguró, como dije, el 23 de mayo de 1977.

En 1992 ó 93 se habló del por qué no estaba Neruda. Mi querido amigo Enrique Gómez me culpó a mí. “Lo vetó González Colville”. Nada más injusto.

La Semana de Linares, de 1977, contempló variadas actividades culturales. Se inició el lunes 23 de mayo, con un programa radial extraordinario, adhesión de Radio Soberanía. Los actos oficiales se iniciaron, en el Salón Municipal del Consejo Comunal de Desarrollo; que incluyó la inauguración del Mural obsequiado por el artista Pedro Olmos Muñoz.

Un momento muy emocionante vivieron los asistentes -23 de mayo de 1977- cuando Pedro Olmos junto a su esposa Emma Jauch descubrieron el inmenso mural, que representa toda la Historia de Linares. Realmente es una obra maravillosa que solo recibió buenos y merecidos elogios, ya que está hecho con mucho amor y maestría.

Al hablar Pedro Olmos, dijo algo que no podemos dejar pasar: “Era una idea que tenía desde hace tiempo. El poder dejar algo así, para cuando ya no esté en la vida terrenal. Si les gusta, me alegro, y si no les gusta, tendrán que aceptarlo porque igual quedará aquí en esta Municipalidad”.

Lo que ahora interesa, agregó la prensa, es que los profesores lleven a sus alumnos a conocer este mural y les expliquen su significado, ya que será de mucho provecho que nuestros jóvenes alumnos conozcan y se identifiquen con su ciudad. (Bibliografía: Lectura del Análisis histórico del Mural, y consultas a J. González Colville. El Heraldo, tomo II, 1977. Fotografía: autor de la crónica)



Manuel Quevedo Méndez