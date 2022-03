Opinión 10-03-2022

EL HOMBRE



El hombre es un animal de sangre roja y caliente,

nace sin tener dientes y no sabe caminar,

tan indefenso mortal, solo puede llorar,

para poder defenderse.



Su madre le pertenece,

es la esclava sin derechos

que debe poner el pecho

sí lo siente verraquear.



Esté ser, nace con hambre,

obligado a trabajar

para ganarse en buen pan

y también calmar su sed.



El ente quiere triunfar,

buena razón en su vida,

es humano y animal,

lleva instintos como tal,

le duele ser engañado

pero si él engaña,

¡es bueno!



¿Racional? dotado en la creación,

más no pierde la ocasión

de imponer su primacía,

sea ya por la comida,

por la tierra, o el amor.



Ahora, ya está casado

tiene mujer y familia,

las cosas mucho han cambiado,

tiene más valor su vida.



El tiempo pasó sin prisa,

amontonando los días,

las horas se hacen tediosas,

las noches muy mal dormidas,

los achaques llegan pronto

y,… la sonrisa, tardía.



Ahora se encuentra enfermo,

le cae mal la comida,

el frío está en sus huesos,

la vida es más sombría.



El hombre dejó de ser,

ya no está entre los vivos,

se fue, y nunca sabrá

a que había venido.



Mucho antes de nacer,

tal vez de haberlo sabido

igual hubiese aceptado…

¿curiosidad? Tal vez.



Es verdad que padeció,

alegrías también tuvo,

seguro que sí existió.



Llegó llorando y desnudo,

se va callado…

y vestido.







Oscar Mellado Norambuena