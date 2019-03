Opinión 20-03-2019

El hombre agresor y sus guerras (parte II)

El hombre agresor de su semejante, de sí mismo y de su entorno, cobra hoy día, su más triste realidad. Los estudiosos de la guerra, sus filósofos la ven como un fenómeno social y tratan de justificarla con el viejo sofisma que dice "SI VIS PACIS PARABELLUM" (si quieres la paz, prepárate para la guerra).

En que consiste, según su máximo filósofo Karl Von Clausewitz: “la guerra es un acto de violencia cuyo fin es forzar al adversario a ACATAR nuestra voluntad, en la cual la violencia NO TIENE LIMITACIONES”.

Así cada adversario quiere imponer su ley de donde resulta una acción mutua que llega a ser la más extrema posible.

Lo que es innegable es que la guerra es el más infeliz de los fenómenos sociales.

Gaston Bouthoul escribe que “la guerra es una lucha armada y sangrienta entre grupos organizados”.

Por su causa han perecido casi todas las civilizaciones que han existido y además ha sido sepulturera de civilizaciones menores que se opusieron a sus planes de conquistas, imposiciones religiosas e ideológicas, raciales, explotación de recursos o de expansión territorial de adversarios más fuertes.

En su libro “La Guerra”, Gastón Bouthoul plantea algunos pensamientos sobre la guerra:

Las mitologías en los pueblos primitivos y antiguos presentan hechos relevantes con respecto a la guerra, basta señalar, por ejemplo:

-El enorme lugar (importancia) que dan a la guerra.

-El carácter loable (justificación divina) de la actividad guerrera que los dioses practican, animan y protegen. En la mayoría de los panteones politeístas, los dioses siempre tienen alguna característica propia de guerreros victoriosos: nada más ilustrativo que el Panteón germánico del Walhalla, donde los guerreros celebraban la terminación feliz de una campaña, atendidos por las Walkirias, bebiendo hidromiel en los cráneos de sus vencidos, bajo la mirada de Odín, dios de las batallas.

Otros ejemplos vemos en el Brahmanismo de la India con sus dioses guerreros: Brahma, Visnú, Shiva y Kali.

En la mitología griega, Zeus y sus dioses luchan contra titanes, los gigantes y Tifón. Cronos lucha contra Ofionea. Marte se halla rodeado por la discordia, el miedo y el terror y se honra con el título de "matador de hombres". La armadura, la lanza y el escudo caracterizan a Palas-Atenea, la diosa de la guerra y la sabiduría.

En los reinos de Asia Central, en la edad media, los reyes se rodeaban de guerreros cuya fidelidad era hasta la muerte y la obtenían usando narcóticos provenientes principalmente de la amapola y drogaban a sus guerreros que, en estado de alucinación, los hacían gozar de los mejores placeres tales como: comidas, bebidas y sexo. Vueltos a su estado normal mental, estos guerreros recordaban en forma tal vez oníricas, estos placeres. Este era el momento en que se les concientizaba en que, si morían por su rey, su recompensa era vivir eternamente aquellos placeres.

Aparece de este modo, como una constante, el derecho a ganarse "el cielo" en acciones guerreras.

Así tenemos el caso del Walhalla, con sus acciones de gracia después de las batallas a través de grandes sacrificios a sus dioses. Es el caso también de los rituales de los pilotos suicidas japoneses "Kamikaze", la noche previa a sus ataques aéreos contra los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial.

Es inexplicable la contradicción de la Iglesia Católica a través de toda su existencia el haber emprendido y apoyado campañas y guerras con promesas de perdón de los pecados y de recompensa celestial a sus seguidores.

En Las Cruzadas se produjo una vana discusión respecto al mandamiento que obliga a todo cristiano no matar. Se llegó a la conclusión que era pecado matar cristianos, pero no era pecado matar a los moros.

Estamos situados en esa etapa de la historia en que las relaciones entre los pueblos eran de fuerza y de barbarie con su Dios, y su forma especial de representarlo, era en un lenguaje fuerte y punitivo. La idea era pensar como dioses y justificar las desgraciadas acciones bélicas sin ser capaces de reconocer las agresiones a sus semejantes. En la actualidad, aún se siguen dando “divinas” y vanas justificaciones sobre la guerra, la agresión a los Derechos Humanos, a la fabricación, uso, venta y tráfico de armas, etc.

El Corán ve la propagación del Islam como un deber religioso. La guerra es un ideal, una orden de Dios. "Haced la guerra contra aquellos que no creen en Dios ni en el último día, a los que no miran como prohibido lo que Dios y su profeta han prohibido y aquellos de entre los hombres de las escrituras que no profesan la verdadera religión (Sura, 9 versículo 29).

La guerra, según el Islam, está permitida en defensa legítima: “Combatid por causa de Dios a quienes os combaten” (Corán, 2:19), y no permite sobrepasar, dice: “No os sobrepaséis, es cierto que Dios no ama a los que se exceden” (Corán, 2:190).

La guerra está también permitida para evitar las tentaciones (al-fitan). Dios dice: Luchad contra ellos (los que os combaten) para que no haya tentación y para que la adoración debida sea sólo para Dios” (Corán, 2:193).

En el Islam, está prohibido todo tipo de agresión, excepto en el caso de la defensa. Dios dice en el Corán: “Y quien os arremete, obrad con él de la misma medida” (Corán, 2:194).

Las personas que no se oponen al Islam, que respetan a los musulmanes y a sus creencias, que no les atacan, hay que respetarlas, tratarlas bien y con justicia, colaborar con ellas para el bien de todos. Dios dice “Dios no os prohíbe que tratéis bien y con justicia a los que no os hayan combatido a causa de la religión, ni os expulsaron de vuestros hogares. Es cierto que Dios ama a los equitativos” (Corán, 60:8).

El Islam prohíbe que el hombre siembre el terror y la injusticia sobre la tierra, considera a quien mate a una persona injustamente es como si hubiera matado a todo el mundo. Dios dice: “Quien matara a alguien que no hubiera matado a nadie ni corrompido en la tierra, es como si hubiera matado a la humanidad entera” (Corán 5:32).

Al mismo tiempo, el Islam considera a quien hace algo por salvar a una persona, como dar testimonio de verdad o impedir al injusto de actuar con injusticia o al asesino de matar o ayudar a una persona, es como si hubiera salvado a todo el mundo. Dios dice: “Y quien lo salvara, sería como haber salvado a la humanidad entera” (Corán, 5:32). (Continuará)



Carlos Cabezas Gálvez Escritor y ensayista