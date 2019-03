Opinión 28-03-2019

El hombre agresor y sus guerras (Parte III)

Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista



Los filósofos chinos no exaltan a la guerra. Confucio dijo “un general verdaderamente grande no ama la guerra y no es vengativo ni apasionado”.

Sun Tzu es uno de los nombres más conocidos de la historia de la humanidad, vivió hace unos 2500 años en la antigua China y sus capacidades para la filosofía y la guerra pronto sobresalieron.

Aunque no se puede confirmar a ciencia cierta, se le considera el autor de El arte de la guerra, una obra sobre estrategia militar que ha sido muy influyente a lo largo de la historia.

No cabe duda que la filosofía de Sun Tzu superó fronteras y sobrevivió al paso de los años, ya que sus enseñanzas todavía son muy influyentes, tanto en Oriente como en Occidente. Y, como muestra, vamos a ver algunas de sus frases más célebres, alabadas por los partidarios de las guerras y detractadas por los opositores a ellas.

-“El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar.

-Cansa a los enemigos manteniéndolos ocupados y no dejándoles respirar.

-Si conoces al enemigo y a ti mismo, no debes temer el resultado de un ciento de batallas.

-Los guerreros victoriosos primero ganan y después van a la guerra, mientras que los guerreros vencidos primero van a la guerra y después buscan ganar.

-Las armas son instrumentos fatales que solamente deben ser utilizadas cuando no hay otra alternativa.

-Si haces que los adversarios no sepan el lugar y la fecha de la batalla, siempre puedes vencer.

-Sólo cuando conoces cada detalle de la condición del terreno puedes maniobrar y luchar.

-Si las instrucciones no son claras y las explicaciones y órdenes no son confiadas, la falta es del general”.

Heráclito dice “La guerra es la madre de todas las cosas, a unos los convierte en dioses, a otros en esclavos o bien, en hombres libres”.

Platón y Aristóteles admiten su legitimidad tanto bajo una forma ofensiva como defensiva, cuando es necesaria para el bien de la polis.

Pero, quien puede responder ¿Cómo conocer esa legitimidad cuando es para bien, o para mal? ¿Cómo sabemos distinguir el bien del mal? ¿O simplemente es una tragedia en ambos casos?

Sin embargo, Platón, en su obra “La República” nos presenta a aquel que quiere perpetuarse en el poder gracias a sus guardianes contra el pueblo.

“Este es, querido mío, el principio tan bello y temerario del que nace la tiranía... Parece que el exceso de libertad no conduce, sino a un exceso de esclavitud, a los individuos y a los estados..., después de esto, es fatal que sea muerto por los enemigos, o que se convierta en TIRANO y, de hombre, se transforma en lobo.

Todos los que han llegado a este extremo recurren al famoso recurso tiránico de pedir al pueblo UNA GUARDIA PARA SALVAR al defensor del pueblo... Y entonces ese jefe se planta sobre el carro del Estado, convirtiéndose de jefe en tirano. Y ante todo provoca siempre guerras para que el pueblo se halle siempre necesitado de un jefe... Y, por eso mismo ¿no tendrá siempre la necesidad de guardias tanto más numerosas y fieles, a medida que, por su conducta, vaya aumentando el odio de los ciudadanos hacia él…?

Y a todos es evidente que no hay estado más infeliz que aquel que se halla bajo el peso de una tiranía. Si, pues, el hombre es semejante al estado..., también el alma es sometida a tiranía..., siempre arrastrada por la fuerza del furor, ser llena de tumulto, de confusión y de arrepentimiento…”(Platón, La República).

Platón, el gran filósofo griego escribió sus pensamientos hace 2.500 años atrás, los que parecieran que estuvieran describiendo a tantos tiranos y dictadores que hemos conocido hasta el presente.

Es una larga lista de aquellos dictadores que han usado al ejército como guardias pretorianas, justificando políticas de defensores del pueblo, seguridad nacional, situaciones de conmoción interna, defensa de los ideales nacionalistas, y que al fin de su gestión han resultado vulgares agresores a los Derechos Humanos como dictadores o tiranos de triste memoria.

Entre los filósofos modernos cabe destacar a Kant quien se preocupa en definir las condiciones prácticas del establecimiento de una paz "PROYECTO DE PAZ PERPETUO". Similar al pacto de W. Wilson, presidente de los EE.UU., para la sociedad de naciones y que tuvo una efímera vida.

Para Hegel “la guerra es un mal necesario que toca su fin con la realización del espíritu absoluto”.

Nietzsche era un belicista “debéis considerar a la paz como medio de nuevas guerras y a la breve, más que a la larga..., decís que la buena causa santifica la guerra, yo en cambio les digo la buena guerra santifica toda causa..., hermanos míos en la guerra”.

Ha habido grandes hombres en la historia que se han atrevido a desafiar sus propios TIEMPOS DE VIOLENCIAS, inserto en los cuales han vivido. Tenemos a Erasmo de Rotterdam, Rabevais y Jean Jacques Rousseau que desantifican la guerra y la presentan como una desventura en la cual el ridículo corre a parejas con lo absurdo.

La guerra, tan antigua como la humanidad, con sus características, formas y sus efectos ha evolucionado paralelamente con la historia del hombre. No existe período en la humanidad que haya estado completamente libre de guerras, y en Europa raramente, por ejemplo, ha transcurrido más de una generación sin que fuese sacudida por un gravísimo enfrentamiento armado. Las grandes conflagraciones se suceden como las mareas, su flujo y reflujo afecta directa o indirectamente a toda la humanidad.

Basta recordar que en la Primera Guerra Mundial entre los años 1914-1918, hubo 10 millones de muertos.

Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo más de 50 millones de muertos y desde su término hasta la fecha han acontecido más de 100 guerras y conflictos con una cifra abismante de alrededor de 25 millones de personas muertas.

Todas estas agresiones a la vida y a la dignidad humana estuvieron justificadas por el relativismo ético, que, con sofisticados sofismas, ha justificado la infamia y el genocidio. Vemos todos los días, que la sangre y el sufrimiento de los desposeídos no tienen valor cuando están de por medio las ansias de poder y dominación, el fanatismo, el fundamentalismo religioso, el poder económico, las luchas ideológicas y el odio.

Analizando el gran largo listado de guerras y conflictos que han acontecido después de la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos con una gran participación de las grandes potencias en ellas, como EE.UU., Gran Bretaña, Francia, la ex U.R.S.S. y China.

Todo esto coincide principalmente con el auge belicista e intereses económicos de Estados Unidos y de Gran Bretaña por las riquezas del mundo y la pérdida del poder de las Naciones Unidas para imponer la Paz entre los pueblos después de la guerra de estas poderosas potencias contra Irak.