Opinión 11-04-2019

EL HOMBRE AGRESOR Y SUS GUERRAS (Parte V)



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista



Frente a estos grandes conflictos y guerras, nos preguntamos en forma angustiosa ¿Cuánto es el costo en vidas humanas de ellos?

La respuesta es dramática.

Guerras Napoleónicas, 233 muertos por día // Guerra de Crimea, 1075 muertos por día // Guerra de Secesión, 518 muertos por día // I Guerra Mundial, 5509 muertos por día // II Guerra Mundial, 7727 muertos por día // Guerra de Corea, 1664 muertos por día// Guerra del Vietnam, 265 muertos por día.

La gran guerra acontecida en la GUERRA DEL GOLFO PÉRSICO, desde que se iniciaron las hostilidades el día 16 de enero de 1991 hasta el alto del fuego, transcurrieron 36 días, dando un resultado no oficial y polémico por falta de información de 100.000 a 200.000 muertos, dando el desgraciado resultado de 2.778 a 5.556 muertos por día y considerando que según los profesionales de la guerra, las armas modernas convencionales han sido diseñadas más para herir que para matar, por razones de estrategia militar.

MUERTOS EN GUERRAS Y DISPUTAS EN LA ÚLTIMA DÉCADA DEL SIGLO XX e INICIOS DEL SIGLO XXI

País: Conflicto// Período// Nº de Muertos// Muertos por año

Rusia/Chechenia: Mov. Independentista// 1994-1996// 50.000// 25.000

Etiopía/Eritrea: Disputa territorial// 1998-2000// 50.000// 25.000

Guatemala: Guerra civil// 1970-1994// 400.000// 16.667

Israelíes/Palestinos: Disputa territ. Religiosa// 1947-2000// 125.000// 2.358

Guerra de las Malvinas: Disputa territorial// 1982// 2.000// 2.000

Perú: Lucha contra la guerrilla// 1981-2000// 25.000// 1.316

Colombia: Lucha contra guerrillas// 1964-2000// 145.000// 4.028

Irlanda del Norte: Mov. Independentista// 1968-1994// 3.100// 119

Absurdas resultan las opiniones y comentarios en relación a la BOMBA DE NEUTRONES, al calificarla de una BOMBA LIMPIA, porque al detonar a cierta altura de su objetivo, lanza terribles radiaciones neutrónicas en forma de paquetes de energía que dañan mortalmente TODA FORMA DE VIDA en un radio de acción de más o menos de 300 metros. Todos los aparatos bélicos, por ejemplo, tanques, cañones, diferentes tipos de armas personales, etc., quedan intactos, listos para volver a ser usados o revendidos a países más pequeños, mientras que todos los soldados que los operaban son muertos por estas terribles radiaciones.

Aún, cuando las guerras sean limitadas, sería suficiente que una sola de las armas nucleares escapara del control para provocar la destrucción total.

La proliferación de conflictos convierte a esta amenaza en algo muy real. Entre 1898 y 1945 hubo 59 guerras y entre 1945 a 2018 han ocurrido más de 100 guerras y conflictos, si bien de extensión menor, excepto en Corea, Vietnam, Afganistán, Las Malvinas y la Guerra del Golfo Pérsico, las dos grandes superpotencias (EE.UU. y la ex-U.R.S.S.) se han abstenido a intervenir directamente entre sí.

Los intentos de países u organizaciones mundiales para poner fin a la guerra armamentista han resultado infructuosos. Se han firmado acuerdos internacionales para controlar y limitar la utilización y proliferación de ciertas armas. Pero han tenido escasa trascendencia en la marcha general del desarme. En especial sigue presente el mayor de los peligros: “que estalle la guerra nuclear por accidente, por error o por locura”.

En el frustrado golpe de estado en la ex-Unión Soviética el lunes 19 de agosto de 1991, los golpistas le robaron las claves del dispositivo atómico de la U.R.S.S. al presidente Gorbachov.

Frente a este hecho se podrían conjeturar muchas opiniones o historias increíbles que podrían haber sucedido.

Cobra entonces valor real las palabras del presidente Kennedy “la humanidad debe acabar con las guerras o la guerra acabará con la humanidad”.

Como consecuencia de la Guerra del Golfo Pérsico y también por el incendio de los pozos petrolíferos de Kuwait provocados por los iraquíes, se afectaron gravemente el medio ambiente y la economía mundial.

Se calcula que, de los mil pozos petroleros kuwaitíes, los iraquíes incendiaron 550 y dañaron otros 250. De esta forma, seis millones de barriles de petróleo se convirtieron en humo negro durante aquellos aciagos días.

Todo esto ya ha cambiado el clima local y la corriente térmica ascendente creó vientos y la niebla impide el paso de los rayos solares en una extensa área, bajando la temperatura promedio en esa época del año en 10° C, aproximadamente. Las lluvias que se han producido han sido pegajosas y la niebla es sucia y tétrica.

No se sabe a ciencia cierta las consecuencias ecológicas que tuvieron esas enormes y negras nubes que se elevaron al cielo. Gran parte del humo contenía sustancias químicas tóxicas que se desplazaron hacia el sur de Kuwait hasta la India, las que provocaron enfermedades cancerígenas al pulmón, piel y órganos de la visión principalmente.

El costo ecológico es incalculable e irreparable. Se está provocando el descenso de la temperatura y alterando el régimen de los vientos monzónicos asiáticos. La pérdida de la fauna es dolorosa. Es gran la cantidad de animales en peligro y muchas aves murieron durante las migraciones primaverales de esta zona.

El humo al propagarse a los países vecinos contaminó el aire al bloquearse la luz solar. Hubo graves amenazas para los cultivos. Los contaminantes atrapados en la atmósfera formaron lluvia ácida y el humo cargado de azufre afectó la salud de los niños, ancianos y personas con problemas cardíacos y respiratorios.

Las nubes de humo contaminaron el suelo y el agua, al aumentar la acidez del suelo, produjeron efectos nocivos a largo plazo en la agricultura.

Afectó el clima de la región provocado sequías en Filipinas y Malasia y posiblemente influya en el Fenómeno Climático del Niño.

Finalmente, y no menos importante, se aprecia efectos en la vida marina poniendo en peligro los peces y la restante fauna marina. Los arrecifes de coral corren grave peligro quedar destruidos para siempre.