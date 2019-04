Crónica 17-04-2019

El hombre agresor y sus guerras (Parte VI)

Adolf Hitler, condujo a su pueblo a una gran guerra. Aunó sentimientos de revanchas, nacionalismo, racismo y deseos de progreso y desarrollo del pueblo alemán.

Resultado de su aventura bélica: 50 millones de muertos y media Europa destruida.

La guerra no sólo es preocupación de filósofos y gobernantes, también preocupa a los pueblos.

¿Dónde está ese arte y la ciencia, que algunos la engalanan con torpes opiniones?

Maquiavelo en su obra “El Príncipe”, dice: “el arte de la guerra es el estudio a que deben dedicarse principalmente los príncipes por ser propiamente la ciencia de los que gobiernan”.

Citemos a Clausewitz que dice que la guerra no es más que un medio del que cuenta la política (el estadista) para lograr un objetivo político.

Esto lo podemos graficar en 5 ejemplos en que el fondo de la guerra tuvo siempre un móvil económico u objetivo político.

-Vietnam (1965-1973), para Vietnam del Norte era unificar Vietnam y para EE.UU. impedir un triunfo comunista en el sudeste asiático y su influencia político-estratégica en los países vecinos.

-Indo-Paquistaní (1971). Para la India la hegemonía en el subcontinente indostano y para Paquistán la conservación de la integridad territorial.

-Irak-Irán (1980-1988). Para Irán el logro (control) del estrecho de Ormuz, mantener la integridad territorial y expandir la revolución islámica y para Irak, recuperar los territorios perdidos por el Acuerdo de Argel.

-Las Malvinas (1982). Para Argentina reivindicar territorios supuestamente argentinos y lograr así el primer paso de su inconcluso expansionismo hacia las islas australes chilenas y para Gran Bretaña, mantener una importante posesión geoestratégica para el control de la navegación del Atlántico Sur y preservar esos territorios supuestamente ricos en yacimientos petrolíferos ante el eventual agotamiento de sus yacimientos en el Mar del Norte.

-Golfo Pérsico (1991). Para Irak, recuperar importantes territorios, los que históricamente les pertenecían, motivados por los grandes yacimientos petrolíferos que allí existen y transformarse así en el líder armado de los países árabes. Para EE.UU. y otras grandes potencias, el control en la producción, transporte y comercialización del petróleo.

Cuando Clausewitz habla sobre la naturaleza de la guerra, expresa que ésta es un duelo a una escala más grande, o sea, es un acto de fuerza para imponer una voluntad al contrincante, su objeto es destruir las fuerzas del adversario para lograr su desarme o reducirlas a tales condiciones que éstas ya no pueden seguir luchando.

Prosiguiendo con este análisis de la guerra, muchos han tratado de definir el concepto de guerra, entre los que podemos mencionar.

Karl Von Clausewitz. “Es un hecho social y natural que constituye en la vida de los estados o entes sociales, durante el lapso, en que se emplean violentamente sus potenciales para lograr los objetivos que no pudieron conquistar o mantener por medios pacíficos”.

“Es la continuación de la política por otros medios, constituye un acto violento destinado a forzar al adversario a someterse a nuestra voluntad”.

Andrés Bello (político, escritor y poeta venezolano) “La guerra es la reivindicación del derecho por la fuerza”.

Fiori (jurista italiano) “Es una lucha abierta entre las fuerzas de dos estados por una cuestión de derecho público”.

Karl Von Multke (general prusiano) “Guerra es una acción de fuerzas de dos pueblos con el fin de lograr o defender objetivos políticos”.

Treitshko (historiador alemán) “La guerra es nada más que otra forma de la política ejecutada con violencia”.

Mariscal Montgomery “La guerra es un conflicto prolongado entre grupos políticos rivales mediante la fuerza de las armas, incluye la insurrección y la guerra civil, excluye tumultos y actos de violencia individual”.

Gaston Bouthoul (escritor francés) “La guerra nunca es un fenómeno puramente militar, siempre es un fenómeno total, en el que se cambia o interfiere la política interior, la política exterior, la economía y las operaciones militares”.

Pero los que amamos la vida, la paz, la dignidad, el diálogo y la concordia entre los pueblos ¿qué pensamos?

-“La guerra, un fenómeno tan infeliz para las sociedades humanas que tiene un principio y no sabemos los estados de calamidad social, económicos y ecológicos en su término, no soluciona problemas de imposición de voluntades políticas ni militares, sus métodos son crueles y sangrientos, sin ningún respeto a leyes, reglamentos y a los Derechos Humanos y sus conductores, promotores, instigadores y seguidores no son más que exponentes febriles de patologías mentales y de primitiva situación de evolución y de postergado desarrollo de pensamiento humanista y cuyos costos económicos van en grave perjuicio de los más débiles y pobres, produciendo hambrunas, pestes, enfermedades, desesperanza y desolación del medio ambiente”.





(Carlos Cabezas Gálvez

escritor y ensayista)