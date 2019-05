Opinión 08-05-2019

El hombre agresor y sus guerras (Parte VII)

Nuestras manos están formadas por polvo de estrellas de millones de años atrás y ellas son nuestro nexo entre el pasado y el futuro que depende de lo que hagamos con ellas.

Pero esta maravillosa evolución, que culmina con estados superiores del pensamiento humano, es retrasada por algunos factores.

Algunos de estos factores son la violencia y el belicismo que hacen que nuestras sociedades se detengan en alcanzar esta capacidad de evolución en razón a la cantidad de inteligencia disponible. Se desvirtúan los valores, se cae en apologías bélicas y se crean los estados de inseguridad entre los países que conlleva a guerras y conflictos, habiendo muchos responsables en la historia.

Es tan responsable el que dispara un arma, como el que ordena dispararla.

Es tan responsable el que fabrica un arma de muerte, como el que la vende o la trafica.

Es tan responsable el que ejecuta acciones guerreras como el que crea cuerpos armados.

Es tan responsable el que planifica o plantea doctrinas o teorías bélicas como el que las lleva a cabo.

En el mundo moderno que vivimos, una de estas doctrinas bélicas, es la geografía política, hoy denominada geopolítica.

Estudiemos los numerosos cambios geográficos producidos en Europa desde Napoleón hasta la fecha. Observamos que son muy pocos los países que han conservado sus límites desde principios del siglo XIX hasta el inicio de este siglo XXI.

Los conflictos bélicos se han sucedido uno tras otros y el fantasma de la Tercera Guerra Mundial, con características nucleares que implican un costo en vida altísimo que nadie normalmente quiere aceptar, ha llevado a una estabilidad entre las grandes potencias, pero esta disuasión nuclear no ha sido completa y ha incentivado el armamentismo y proliferación de conflictos marginales de carácter menor, derivados de la descolonización europea en África, sudeste asiático y Oceanía y la intervención indirecta de las superpotencias en conflictos bélicos en diferentes partes del mundo, defendiendo intereses económicos o provocando subversiones de tipo ideológico.

Uno de los teóricos responsable de las guerras actuales, que han influido en tanto geopolítico que anda orbitando en nuestra tierra, promoviendo guerras, creando necesidades estratégicas, opciones tácticas, diseñando vectores logísticos de fuerza, re-cartografiando el mundo, es Federico Ratzel (1844), farmacéutico en Karlsruhe, Alemania, quien se especializó en zoología y geografía terminando como profesor en las universidades de Leipzig y Munich.

Sus leyes geopolíticas son las siguientes.

-Primera ley "El espacio de los estados aumenta con su cultura".

-Segunda ley "El crecimiento de los estados debe ser precedido, necesariamente por el aumento de la capacidad de los ciudadanos".

-Tercera ley "El crecimiento de los estados se produce por la difusión y/o la absorción de unidades políticas menores".

-Cuarta ley "La frontera es el órgano periférico del estado y como tal es prueba de crecimiento y fuerza".

-Quinta ley "En su crecimiento y expansión, el organismo estatal trata de adquirir y añadir a sus órganos el territorio que es políticamente más VALIOSO: líneas de costas, cuenca de ríos, llanuras y regiones ricas en recursos vegetales y minerales".

-Sexta ley "Al estado primitivo, el primer impulso de expansión territorial, le llega desde afuera, de una civilización en más alto grado de desarrollo".

-Séptima ley "La organización general hacia la amalgamación transmite la tendencia de crecimiento territorial de estado a estado y aumenta esta tendencia en el proceso de transición".

Al estudiar estas leyes en las academias militares y aceptarlas como leyes de expansión de estados más fuertes, frente a otros más débiles es legalizar la política del "pez más grande se come al pez más chico". Muchos saldrán a defender estas leyes geopolíticas aduciendo argumentos culturales, históricos, geográficos, étnicos, económicos, jurídicos, religiosos o políticos, o simplemente con aquel repetido adagio viejo y gastado "si vis pacis parabellum".

La cultura es la manifestación del desarrollo del conocimiento, progreso y creatividad espiritual que constituye a una civilización. Los grandes hombres que han sido forjadores de la cultura jamás han sido partidarios de la violencia.

La teología cristiana, desde sus orígenes la maldice y la repudia. "Quien a hierro mata a hierro muere", así Tertulino y San Ambrosio rechazan la violencia para cualquier fin: UTRUM BELLARE SIT SEMPER PECATUM (hacer la guerra es siempre pecado).

"Dios no aprueba el pecado" nos dijo el obispo de Santiago de Chile Monseñor Carlos Oviedo Cavada, en la homilía de acción de gracias por las festividades patrias chilenas en septiembre de 1991.

Volvamos a Von Clausewitz una vez más.

Para mejor es formar soldados, dice "el espíritu militar se mantiene quizás por tradiciones o por legislación, pero sólo la guerra puede crearlo".

El mundo contemporáneo ha conocido la formación e influencia de estas castas militares poseedoras del poder armado y con gran influencia en el poder político.

Las familias importantes de las sociedades europeas debían, casi por obligación, contar que algunos de sus miembros, perteneciera a los cuadros de la oficialidad de las fuerzas armadas, dando así un linaje militar el que da por resultado la formación de castas militares en las sociedades. Muchas veces estos militares eran de una nula capacidad y preparación militar, pero con su status bellus le daba el respaldo militar a aquel grupo social del poder político.

El resto del mundo, especialmente los de cultura occidental, imitando en menor escala a sus pares europeos, surgió el mismo fenómeno, especialmente en América Latina. Estas castas empezaron a tener un poder superior al poder político, los que debilitaron las emergentes democracias después de las guerras de independencias del Imperio Español, asegurando así a familias que, por décadas detentaron el poder.



(Carlos Cabezas Gálvez,

escritor y ensayista)