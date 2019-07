Opinión 03-07-2019

El hombre agresor y sus guerras (Parte XI)

La presente guerra silenciosa



El concepto de guerra informática, guerra digital o ciberguerra (cyberwar) hace referencia al desplazamiento de un conflicto, que toma el ciberespacio y las tecnologías de la información como campo de operaciones.

Richard Clarke, define la guerra cibernética como el conjunto de acciones llevadas por un Estado para penetrar en los ordenadores o en las redes de otro país, con la finalidad de causar perjuicio o alteración.

Se ha demostrado que actualmente en una guerra es más factible derrotar al enemigo atacando su infraestructura informática, que empleando cualquier otro tipo de ataque físico. Esta estrategia ha sido empleada en diversas situaciones, ya sea en ofensivas militares de un país contra otro, de un grupo armado en contra del gobierno, o simplemente ataques individuales de uno o varios hackers.

Es decir, ahora las armas son los virus informáticos y programas especiales para anular la seguridad de los sistemas informáticos y producir caos en sus sistemas políticos, económicos, de defensas en sus Fuerzas Armadas, descontentos y rebeldías sociales, y los combatientes son los expertos en informática y telecomunicaciones. Generalmente, los blancos de los ataques son los sistemas financieros, bancarios, centrales de producción de energías nuclear y eléctrica, centros de operaciones militares, aunque se han visto numerosos casos donde se ven afectados los sistemas de comunicación.

Durante los últimos años estos ataques han aumentado considerablemente en número y envergadura. Uno de los ataques más comunes es el envío de gran cantidad de llamadas simultáneas a un servidor, que exceden su capacidad de respuesta y logran paralizarlo; son los llamados ataques de denegación de servicio (DDoS).

Otro tipo de ataque, muy semejante al anterior, es el "envenenamiento de DNS", que penetra en el servidor de los nombres de dominio para llevar al usuario hacia un servidor planeado por el hacker.

Otra forma de realizar estos ataques es incapacitar el antivirus, dejando desprotegido el sistema; luego se envían gusanos mediante el correo electrónico o a través de archivos compartidos en la red.

Pero, lo más peligroso consiste en la propagación de datos confidenciales a través de la red, ya que dicha información puede comprometer a la nación a que pertenece, y en muchas ocasiones ésta se ve comprometida frente a dichos ataques, o también corre peligro de ser eliminada su información vital. En este rango caben los ciberarsenales o virus que borran información y se propagan a través del correo electrónico. También se da el caso de la propagación de información falsa mediante la web, acerca de cualquier tema específico.

Destacamos que los ataques informáticos son posteriores a las convenciones actualmente vigentes, es decir, no existe regulación o norma alguna en el derecho internacional humanitario que dicte que sanciones a la guerra informática.

La informática como arma política en la seducción, subyugación y manejo de la información y manipulación masiva de la voluntad, comenzó con Steve Bannon, su principal artífice, quien con una visión de extrema derecha nacionalista, homófoba, machista y xenófoba, para expresar sus puntos de vista, contrató a una empresa llamada Cambridge Analytica, quien comenzó a analizar los datos de millones de cuentas de Facebook de todo el mundo, posteos, comentarios, mensajes privados entre otros y con la tenencia de estos datos y utilizando algoritmos, se puso a trazar perfiles psicológicos detallados de las personas.

Tales perfiles fueron utilizados para saber cuales personas estarían más predispuestas a recibir determinados mensajes, especialmente en campañas políticas para favorecer a ciertos

partidos políticos o para perjudicar a los otros con campañas emocionales o de miedo, a aquellos dispuestos a creer en teorías conspirativas en contra de los sistemas políticos y económicos y de estrategias hacia aquellas personas susceptible a creer estos mensajes para cambiar su comportamiento y radicalicen sus posturas para no aceptar cambios.

Como las personas comenzaron a recibir las noticias y a percibir el mundo a través de las redes sociales, no es difícil manipular las informaciones a la cual tienen acceso y controlar de esta manera su pensamiento y conductas, especialmente en relación al miedo, con mensajes de sentimientos de impotencia e incapacidad de defenderse y que un estado de control policial interno les soluciona esa sensación de inseguridad provocada.

Estimulan un sentimiento de “somos nosotros contra ello”, lo que encierra a las personas a sentimientos nacionalistas, por ejemplo, que los inmigrantes vienes a quitar el trabajo, salud, educación y que deben ser expulsados o crear super barreras fronterizas para impedir sus ingresos.

Con este poder en sus manos, Bannon consiguió popularizar entre los jóvenes al Alt-Right, un movimiento de extrema derecha norteamericano, que resultó de las protestas de la “Supremacía Blanca” el año 2018 en Charlottesville, Virginia, renovando el Ku Klux Klan, de miserables y despiadadas memorias en persecución de la población afrodescendiente del sur de EE.UU., en la década de los años 50 y 60.

Bannon trabajó imponiendo sus ideas por las redes en las campañas políticas presidenciales de Donald Trump y Jair Bolsonaro en Brasil y es posible que también haya trabajado en otras campañas presidenciales latinoamericanas.

Esto no es novedad, la máquina de propaganda del nazismo alemán asociaba a los judíos con las ratas, el discurso era que los judíos estaban infectando las ciudades alemanas, así como las ratas lo hacían.

Este discurso se asocia con los sentimientos de repulsión y el miedo hacia una determinada población sugestionable, lo que hace que los individuos se identifiquen y defiendan “el lado limpio” de este cuento.

Entonces, se nos es posible comprender, por qué es tan difícil utilizar argumentos racionales para dialogar con aquellas personas con mente cautiva.

Cuanto tomamos conciencia que esta guerra ya está instalada en lo macro y en lo micro de nuestros quehaceres. Naciones contra naciones, poderes ideológicos contra otros poderes ideológicos económicos conservadores, como también nos afecta a las personas con esta manipulación de datos personales con nuestros perfiles psicológicos para usarlos en el dominio de las clases poderosas.

La pregunta es. ¿Qué podemos hacer?



Carlos Cabezas Gálvez

escritor y ensayista