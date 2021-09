Cultura 25-09-2021

El Huaso de Sauzal y su trabajo por resguardar la cultura vinícola en el Maule





Este sábado (hoy), a las 18:00 hrs. en un nuevo capítulo del ciclo #creadoresycreadoras, Extensión Cultural UCM a través de su canal de YouTube presenta el trabajo de Renán Cancino, creador del reconocido vino “El Huaso de Sauzal”.



El interés por el vino artesanal se ha incrementado en los últimos años, no porque sea algo nuevo sino porque su preparación y características atraen a gran parte de los amantes del vino, que buscan una producción menos procesada y más sustentable.



Renán Cancino es propietario del “Viejo almacén de Sauzal” en un pequeño pueblo fundado en 1782, lugar donde sus habitantes producen mayormente trigo, ganado ovino y vino, donde este emprendedor -junto a su familia- se aventuró en la creación del afamado vino “El Huaso de Sauzal”.



“Desde el año 94’ mi familia tiene estos terrenos donde se comenzó a producir solo uva, pero por mi profesión decidí iniciar un proyecto de vinos a pequeña escala en 2010, luego de las buenas experiencias de productores que pude presenciar en Europa”. A lo anterior agregó que “para la elaboración de nuestro vino no se utiliza agua de riego, ni agroquímicos y se cultiva la tierra con caballos, arando como se hacía antiguamente. Todo es hecho de la manera más tradicional y artesanal posible”, comentó.



Para Cancino, la elaboración de vinos es una experiencia que va más allá de trabajar en lo que le apasiona. “Es un desafío vivir de 5 hectáreas productivas que espero trabajar yo y posteriormente las nuevas generaciones de mi familia. Yo nací en Sauzal, estudié en Sauzal y espero morir en Sauzal, entonces, aquí está mi vida”, dijo.



“El Huaso de Sauzal” es un vino que desde su elaboración tradicional busca resguardar la cultura de una zona con viñedos de más de trescientos años de antiguëdad, no pretende generar grandes producciones ni estar en el retail, pero si tiene por objetivo llegar a los paladares más finos, que disfrutan de un buen sabor, color y aroma al momento de escoger un vino.



“Un vino tradicional busca representar el Chile real, al lugar de dónde proviene y a su cultura y eso, se tiene que sentir en la copa. Por ello, nosotros no intervenimos en nuestra producción con productos químicos, porque conocemos la importancia de sostener la cultura de hacer un buen vino”, mencionó.



La representación cultural del vino tradicional que propone Renán se ha hecho realidad en los últimos años, ya que “El Huaso de Sauzal” ha puesto en manifiesto la tradición vinícola chilena en diferentes países europeos, acompañando los platos de importantes restaurantes acreedores de estrellas Michelín y conquistando con su sabor a los catadores del viejo continente.



Por otra parte, Renán ha procurado dejar en lo más alto a su pueblo y a su gente, promoviendo una nueva plataforma para el turismo y el intercambio de experiencias a través del vino, pues periódicamente llegan hasta Sauzal turistas y viticultores de otras latitudes, que buscan vivenciar en primera persona el proceso creativo que se despliega en el preludio de un gran vino chileno.