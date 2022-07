Agricultura 19-07-2022

El impacto de las variedades de uva de mesa con enfoque sustentable

El rubro de la uva de mesa está golpeado y los productores no lo han pasado bien, desde hace varios años, décadas tal vez: sequía, disponibilidad mano de obra, surgimiento de países productores emergentes como Perú e India, cambio en el consumo, aparición de nuevas especies que están afectando el mercado global de la uva de mesa, mayores exigencias de certificaciones, son algunos de los temas “habituales” los que, junto con hacerse más intensos, suman otros más recientes como problemas logísticos y alza en los costos de productos importados.

Parte de la solución son las nuevas variedades y por eso se están probando varias de ellas, tanto extranjeras como nacionales. Pero, no todo ha sido fácil y la experiencia de los productores ha tenido de dulce y de agraz. Es claro que el problema de la uva de mesa no acaba solo con nuevas variedades.

El trabajo de los programas de mejoramiento genético, tanto extranjeros como nacionales es y ha sido fundamental en el proceso de adopción de nuevas variedades por parte de la industria de la uva de mesa.

Kurt Neuling, gerente del Programa Estratégico Regional Fruticultura Sustentable de Valparaíso, Perfruts, considera que es necesario validar en campo las nuevas variedades antes de su escalamiento, así se apoya a los productores especialmente aquellos que no tienen lo medios. “Aquí la asociatividad es fundamental y el apoyo de proveedores y academia, sin duda son aspectos claves de la sustentabilidad”.