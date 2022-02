Social 17-02-2022

El impacto del Programa Ingeniería 2030

La Universidad de Santiago de Chile es parte de la iniciativa que pretende formar ingenieros de clase mundial.

La Universidad de Concepción, junto a la Universidad de Santiago y a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, hace unos años, se unieron en una alianza estratégica para convertirse en el Consorcio 2030. Esta iniciativa tiene como objetivo contribuir significativamente al desarrollo sustentable económico y social de Chile, a través de la formación de ingenieros e ingenieras de clase mundial. Crístian Vargas, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile, dio a conocer en EmolTV todos los detalles sobre esta iniciativa. "La Facultad de ingeniería de nuestra universidad ha sido clave en la industrialización del país y tiene una fuerte tradición en la formación de ingenieros, por lo que, una nueva mirada dentro del quehacer propio de la actividad integrando conceptos de I+D, fue, y ha sido un proceso lleno de desafíos y oportunidades por sortear", sostuvo Vargas. En relación con el impacto que ha generado este proyecto en la facultad de la universidad, el decano indicó que "el proyecto nos puso metas ambiciosas de alcanzar, lo cual ha permitido mejorar todos nuestros indicadores y mantener el sello Usach de aportar de mejor forma al desarrollo de nuestro país, enfocando nuestra investigación a la solución de problemas que afectan a la industria, pero también a las personas, porque la ingeniería y lo social se deben tomar de la mano y eso lo tenemos muy claro en la universidad, es parte de nuestros valores institucionales". ¿Qué mirada tiene hacia el futuro? En sintonía con su plan estratégico, se encuentran desarrollando un conjunto de iniciativas que le permiten proyectar su quehacer más allá de la actividad académica. Para sintonizar mejor con las problemáticas sociales, "necesitamos vincularnos con los agentes del territorio, y esa labor la cumplen muy bien nuestro centros de investigación y las alianzas que hagamos con las municipalidades y organizaciones civiles, por ejemplo", agregó. Sin duda, la transferencia con base tecnológica, es clave para el desarrollo de Chile, y en ese sentido, Usach ha sustentado de manera importante el desarrollo del país en diversas disciplinas: "Queremos honrar esa tradición a través de un alto número de egresados que detentan cargos de toma de decisiones y que deben tener no solo la mirada desde la ingeniería, sino que también de considerar aspectos medioambientales y sustentables", concluyó Vargas.



Artistas nacionales lanzan campaña para pedir regreso de los eventos en vivo ante suspensión por alza de contagios



Con la campaña "Aforos al cien", artistas reconocidos de la escena musical chilena piden el regreso de los eventos en vivo, los cuales han sido suspendidos por el alza de contagios de covid-19 producto de la variante Ómicron. A través de un video que comienza con la frase "Salvamos la música", integrantes de Los Jaivas como Juanita y Claudio Parra, la cantante Princesa Alba, Tommy Rey, Joe Vasconcellos y Lalo Ibeas de Chancho en Piedra, instan a las autoridades a permitir el retorno de una industria que se ha visto fuertemente mermada producto de la pandemia de covid-19. .

"Estamos en el límite y es muy necesario poder volver a la actividad de conciertos y presencial", comentó el pianista de Los Jaivas, Claudio Parra. Con el inicio de la pandemia, la industria del espectáculo fue una de las primeras en paralizar sus actividades, generando una grave crisis. En cifras entregadas por el sector, se estima que 2 de cada 3 trabajadores tuvieron que abandonar su trabajo ligado a la cultura. "El mall lleno, el estadio lleno, el metro lleno, pero la música nada", lamentó Tommy Rey.

"Yo le pediría a las autoridades que nos dejen volver a ser felices, a seguir vibrando con la música", expresó por su parte Princesa Alba. El viernes pasado, la Sociedad de autores e intérpretes chilenos (SCD), gremio que reúne a los trabajadores del espectáculo, llamó a las autoridades a no seguir cancelando conciertos, argumentando que ir a un evento "no provoca contagios si se toman los resguardos correspondientes". Para ello, la SCD planteó una serie de medidas a las autoridades para asegurar un regreso seguro a los conciertos y evitar así un brote de contagios en ellos. Asimismo, extendió una invitación a sus a productores, dueños de salas, músicos y trabajadores a dar el ejemplo, tomando las medidas necesarias para prevenir el covid-19. "El mensaje es que el mundo está aprendiendo a convivir con el Covid-19, por salud mental, responsabilidad social y conciencia de que los trabajadores y trabajadoras deben seguir manteniendo su fuente de trabajo. Es de suma urgencia para Chile hacer una reevaluación de las estrategias gubernamentales para hacer frente al virus en sintonía con las economías presenciales, así como ha ocurrido en el resto del mundo y de América Latina", puntualizó un comunicado.