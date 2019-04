Opinión 24-04-2019

El imperio de la TV en belleza y publicidad

Mientras esperamos impacientes, que se reanude el programa que estamos viendo por televisión, una avalancha de publicidad casi nos hace olvidar su contenido. Un gran porcentaje pretende estimular la avidez por adquirir cosméticos para acentuar la belleza y destronar la ingrata certeza de la vejez, prolongando la juventud a costa de ese consumo que se tornará imprescindible. También consideran seriamente apabullarnos con créditos bancarios dignos de esclavizar eternamente nuestra tranquilidad.

Pienso que las empresas publicitarias que contratan al regio actor y a la señorita de moda para que nos convenzan para adquirir un determinado producto, están seguros que somos fieles seguidores de sus consejos “sinceros” para mejorar nuestra calidad de vida. Esa finalidad, para mí, ni siquiera se asoma a una pequeña certidumbre esperanzadora. Dentro de la propaganda que se alarga más y más, hasta llegar al hastío, nos tratan de convencer que la moda es para nosotras,( la mayoría carentes de una cintura de avispa y tallas perfectas como las de las modelos que nos sonríen desde la pantalla).

. Luego viene el mall o casa comercial que tiene los precios muy rebajados, y el desfile de tarjetas con más rebajas aún. Y me pregunto, ¿dónde iremos a parar?.

Nos hemos olvidado de lo primordial: no existe la receta mágica que quite años, que destruya arrugas, que mantenga la tersa lozanía, propio de la tierna edad.

Los años vividos se reflejan en la mirada y no hay nada más bello que aceptar el paso del tiempo con la satisfacción de haber actuado bien en la vida. Ese maquillaje si que perdura.

Recuerdo una frase de mi padre (miles de años atrás), que lanzó mientras observaba cómo me delineaba los ojos:”Estás alterando la belleza más pura que es tu juventud”. En ese momento lo tomé como una observación propia de viejos pacatos y ahora , siento que es algo muy sabio y profundo.

Cuando observo a los adolescentes que pasan alegremente por mi vereda, siento tan cercana esa belleza de la que hablaba mi padre, son todos hermosos por el hecho de estar asomándose a la vida con la energía que los transforma en seres mágicos, lo triste es que ellos lo ignoran porque, desgraciadamente, su horizonte no está más allá de sus escasos diálogos porque el celular es más importante. Afortunadamente hay honrosas excepciones.

La madre naturaleza ha trazado tan sabiamente las etapas de la vida que están marcadas y hay que vivirlas ubicándonos en el preciso punto, con la mesura y fortaleza para enfrentarlas con amplitud de criterio y sortear los obstáculos del camino, porque siempre los habrá para poder lograr la finalidad de la alegría.

Añoro la televisión de años atrás, había muchos programas interesantes, recuerdo el documental sobre Verdi, de Leonardo da Vinci, la historia de Otelo y Desdémona. El Show de los Libros, El Mirador, etc. Los programas de Patricio Bañados, todos de gran contenido, fáciles de entender porque tenían la virtud de entretener y fomentar nuestros escasos conocimientos, estimulando el deseo por saber “más”. En esos tiempo había cortinas comerciales, la publicidad era como un apéndice separador de programas, no era tarea del animador hacer publicidad, como hoy ( están dando el informe del tiempo a la vez que promueven una marca), no me parece correcto porque el profesional pierde credibilidad, imparcialidad y seriedad. El señor Bañados dijo algo muy certero:” la televisión es un diamante en bruto que se utiliza para partir nueces”. Cada vez siento más razonable tal sentencia.

Por toda esa publicidad engañosa que fomenta el consumismo a mares, me quedo suspendida en la idea de que los viejos libros y las viejas revistas nunca perderán vigencia.



(Tily Vergara)