El importante liderazgo de las instituciones

Cuando llevamos cuatro meses desde que se confirmó el primer caso de Covid 19 en el país, viviendo una crisis que jamás ningún chileno había experimentado, sumado a las condiciones climáticas adversas que llegaron sin darnos cuenta, con el temido invierno, el cual ha afectado directamente a las personas más necesitadas, donde las lluvias y el frio se deja sentir, sin dar tregua alguna, nos ha colocado en un escenario complejo de enfrentar. Instancia donde las Instituciones Públicas han asumido un protagonismo relevante, desde este breve exordio, hablaremos del Liderazgo de ellas.

Las instituciones públicas poseen diversos recursos para el logro de sus metas, siempre enfocados en el objetivo primordial que es el bien común y la defensa del interés general por sobre el particular. Sin embargo, el recurso más importante y, que tiene la posibilidad y la obligación de aportar un valor añadido a su función, son sus integrantes; es decir los empleados públicos. De su desempeño profesional depende la eficacia y la eficiencia organizativa y, de sus valores y parámetros culturales depende la ética institucional; esta última, tan importante para legitimarse frente a la comunidad cada día más ilustrada, crítica y exigente y, por consiguiente, para asumir un liderazgo preponderante en la armonía nacional.

Al hablar del liderazgo de una organización, específicamente al referirnos a la Institución de Carabineros de Chile, que posee un liderazgo político y uno profesional, siendo el profesional el atingente a nuestro breve análisis, en donde podemos destacar que en el liderazgo profesional se encuentra cimentada la legitimidad de la organización, el profesionalismo de sus hombres, la integridad de sus miembros y el cumplimiento de sus objetivos y sobre ello el anhelado bien común, como fin último de la organización.

Como Carabineros, nos nutrimos y retroalimentamos de mucha información; somos conscientes de nuestra función y el rol social que cumplimos, somos una Institución que nos debemos a la comunidad y para ello. El asumir el liderazgo en períodos complejos es nuestra obligación, además de reconocer nuestros aciertos con humildad y nuestros errores, de forma altruista y con madurez, para corregirlos y enfrentar nuestros desafíos a la altura de una policía moderna y posicionada.

En este contexto, menciono unas palabras de mi hijo, Benjamín Lorca, quien es Cadete de la Escuela Militar del Libertador General Bernardo O’Higgins y, hace algunos días me comento en una conversación relativa a la importancia de las instituciones públicas en tiempos de crisis, lo siguiente: “ Con respecto a la labor que debe cumplir una organización pública hacia la comunidad en términos de liderazgo, esta debe considerar que sus acciones repercutirán directamente en los habitantes del país, por lo tanto las personas que tengan el honor de liderar, deben ser éticamente correctas y representar mediante hechos, las cualidades y actitudes que se requieren para el puesto al que están designados, de este modo generarán confianza en la comunidad y a su vez la comunidad legitimará a la organización. El liderazgo lo materializan las personas y la mejor forma de liderar es dando el ejemplo personal y teniendo un conocimiento acabado de la función que se esté desempeñando, si la institución se propone influir de manera positiva en las personas, debe comenzar por fortalecer el liderazgo, no las buenas jefaturas…”

Es entonces la importancia del liderazgo de una institución, un efecto sinérgico, que nace en las condiciones personales y profesionales de sus miembros, con líderes y colaboradores competentes, anteponiendo los conceptos más importantes del servicio público como lo son, el bien común y el interés general por sobre el particular y es, donde Carabineros de Chile ha estado día a día preocupado de fortalecer y practicar. Siendo la ciudadanía testigo de ello, en especial estos últimos meses, llegando a donde muy pocos llegan, haciendo lo que muy pocos hacen, socorriendo a quienes muy pocos socorren, apoyando a quienes, muy pocos apoyan, liderando las acciones preventivas y de cooperación, para un Chile más próspero para todos.





(Subprefecto Administrativo de la Prefectura de Linares, Teniente Coronel José Lorca)