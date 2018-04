Opinión 19-04-2018

El incidente con el cual Estados Unidos quería declarar la guerra a Chile

Tras la Guerra del Pacífico, Estados Unidos no veía con buenos ojos a Chile debido al fracaso de la diplomacia estadounidense en lograr un consenso entre los países beligerantes.

En 1891, poco después del fin de la cruenta Guerra Civil de 1891, las relaciones entre Chile y Estados Unidos eran muy malas. Y esta situación vino a reventar tras la muerte de dos marineros estadounidenses en una pelea vulgar a la salida de una cantina.

Estados Unidos, que había apoyado al depuesto José Manuel Balmaceda, amenazó a Chile con declarar la guerra si el nuevo gobierno chileno no obedecía un ultimátum y aceptaba las condiciones impuestas contrarias a lo que los tribunales de justicia chilenos habían determinado.

Este incidente diplomático ha quedado registrado en la historia como El Caso Baltimore, ocurrido entre los gobiernos chileno y estadounidense en el siglo XIX, el 16 de octubre de 1891, protagonizado por marineros ebrios del crucero Baltimore y clientes de un bar en el puerto de Valparaíso.

Las implicaciones geopolíticas involucraron bastante más que los hechos puntuales. La manipulación de la diplomacia estadounidense y el oportunismo argentino buscaron presionar al gobierno chileno recién elegido a quedar en una posición precaria de mediación donde el canciller argentino, Estanislao Zeballos, ofreció ayuda material y moral al gobierno de los Estados Unidos para invadir militarmente a Chile en dos frentes.

En su discurso sobre el estado de la nación del 8 de diciembre de 1891, el presidente de los Estados Unidos, Benjamin Harrison, se refirió a incidente del USS Baltimore basándose en la versión de Schley y Egan. Cuando el ministro chileno Manuel Matta supo de la referencia solicitó al representante del gobierno de Chile, Pedro Montt Montt, que corrigiese en duros términos las incriminaciones del presidente Harrison a Chile sobre errores, imprecisiones deliberadas, supuestos peligros, quien advirtiendo el inminente quiebre diplomático que se cernía sobre las relaciones entre ambos países, no transmitió el mensaje a Harrinson. Sin embargo, después de una interlocución sobre el tema en el parlamento chileno, el diario "El Ferrocarril" publicó el texto completo de las instrucciones recibidas por Montt de parte de Matta. Egan transmitió a Washington el texto de las exigencias del gobierno chileno a su embajador en los Estados Unidos.

El 4 de enero de 1892 un alto funcionario de Ministerio de Relaciones Exteriores británico comunicó a Ross que de acuerdo a información confidencial recibida desde Washington, a no ser que Chile se disculpara prontamente, los Estados Unidos le declararían la guerra y ocuparían las salitreras antofagastinas como indemnización.

Advertido Ross desde Europa por su representante en Londres, acerca de la intenciones belicosas en Norteamérica, el gobierno de Chile, como un gesto conciliador, cambió a su ministro de relaciones exteriores Manuel Antonio Matta por Luis Pereira Cotapos. El 19 de enero de 1892, en Washington, Montt y Blaine parecían haber llegado a un acuerdo de mediación por una tercera potencia si fuese necesario. Sin embargo, las advertencias alarmantes desde Europa no cesaban de llegar al gobierno chileno.

El 23 de enero de 1892 el ministro de Relaciones Exteriores de Chile recibió de manos de Patrick Egan un Ultimátum redactado por el Secretario de Estado Blaine el 21 de enero en el que le comunicaba que su presidente tras la lectura de la investigación de la justicia chilena sobre el incidente del USS Baltimore no había podido cambiar su opinión sobre el asunto: que el ataque era contra los Estados Unidos, fue premeditado y que Chile había sido culpable de no proteger la vida y la integridad de los marineros y que en caso de que Chile no se retractase pronta y satisfactoriamente los EE.UU. romperían relaciones diplomáticas con Chile.

Dos días después el presidente Harrison envió un discurso de 14 páginas al Congreso acusando la animosidad chilena contra la Unión y que aún no había contestado el ultimátum del 21 de enero. Los preparativos bélicos del gobierno estadounidense de Benjamin Harrison comenzaron. El padre del "poder naval" en persona Alfredo Mahan habría sido convocado a Washington para consultas.

Estanislao Zeballos, ministro de relaciones exteriores de Argentina entre octubre de 1891 y octubre de 1892, durante el gobierno de Carlos Pellegrini aprovechándose de la inestabilidad geopolítica y diplomática chilena aprovechó la oportunidad de presentar al gobierno chileno para su discusión, y por vez primera, las diferencias interpretativas del Tratado de 1881, asimismo se contactó con el gobierno estadounidense ofreciendo apoyo militar y libre tránsito para una invasión a territorio chileno por los pasos de Jama y Ollagüe.

La intervención argentina a favor de EE.UU. está corroborada en el libro "Historia General de las Relaciones Exteriores de la República Argentina, de esta manera, al señalar el ministro Zeballos las ventajas de Antofagasta para las operaciones estadounidenses”.

El día 25 de enero el presidente Jorge Montt había resuelto con su gabinete ceder ante las presiones y disculparse por los incidentes, por la demora en la investigación retirar expresamente las instrucciones enviadas al embajador Matta y expresado su acuerdo en que la Corte de los Estados Unidos investigase los hechos. Este mensaje le fue transmitido al presidente Harrison, quien el 28 de enero comunicó al Congreso "el cambio en la actitud de Chile" asociándolo implícitamente a su duro ultimátum, sin considerar que la disposición de buen ánimo del gobierno chileno era de larga data.

Posteriormente el gobierno chileno humillado aceptó pagar una indemnización de US$ 75 000 de la época a las familias de los dos marineros muertos en la reyerta y el incidente fue zanjado diplomáticamente.

Muchos han buscado las razones de la desproporcionada amenaza estadounidense por un asunto de tal nimiedad. Entre las razones que se pueden dar están:

El deseo de los EE.UU., de señalar a Europa y a los latinoamericanos que desde ese momento sus deseos serían ley en América y su oscuro objetivo era de quedarse con las salitreras.

El deseo de separar económicamente a Chile de Europa. Los EE.UU. veían con preocupación las excelentes relaciones económicas entre Gran Bretaña y Chile.

La consecuencia directa de las teorías de Alfred Thayer Mahan y la necesidad de obtener los fondos necesarios para sus personales proyectos políticos en el congreso estadounidense.

El intento del presidente Harrison de obtener cohesión y adhesión interna creando una amenaza de guerra.

Este "triunfo" allanó el camino para la guerra por Cuba contra España de 1898.

El oportunismo argentino al aprovecharse de la situación con aparentes fines expansionistas oscureció las relaciones entre ambos países ya que, en los temas territoriales, Chile había cedido a Argentina todo el territorio de la Patagonia en 1879, y ratificado bajo el Tratado en 1881, por tanto, se consideraba asunto zanjado.

Para Chile, que había obtenido una contundente victoria en la Guerra del Pacífico en 1883, fue un amargo despertar. Más aún cuando ocurrió al término de una sangrienta guerra civil.

Manuel A. Matta escribió en 1892 poco antes de morir: “tales actos solo pueden tener fin cuando... se levante la opinión pública y dé vida a un derecho internacional en el hemisferio que coloque al poderoso y al débil a un mismo nivel. También los ciudadanos de Harrison y Blaine deberán respetar un día el deseo que se levanta en el continente de Colón”. (Fuente: Wikipedia)

Como reflexión y corolario tenemos que las amenazas, triquiñuelas, mentiras, trampas, golpes de Estado, sabotajes, montajes y actos deliberados que han derivado en guerras a través del mundo provocadas por los EE.UU., a veces al más puro estilo de “Misión Imposible” de Hollywood, ha sido su política exterior permanente para apoderarse de riquezas y afianzar su poder económico mundial, amenaza de la cual no hemos estado ajenos y que actualmente estamos siendo impotentes testigos del bombardeo inmisericorde de Siria.





Carlos Cabezas Gálvez

escritor y ensayista