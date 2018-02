Deporte 23-02-2018

El IND Maule realizó 70 Escuelas de Natación en este Verano 2018

Más de 1.300 niños y niñas, entre los 6 a 14 años, se beneficiaron de manera gratuita con la familiarización en el medio acuático en diversos talleres que se ejecutan en la región del Maule. Programa veraniego que finaliza este 28 de febrero.

A fines de febrero culminan las 70 Escuelas Deportivas Integrales (EDI) de verano que se ejecutaron en la región maulina. Las Escuelas de Seguridad en el Agua se impartieron en las comunas de; Talca, Pelarco, Curicó, Molina, Licantén, Hualañé, Teno, Vichuquen, Villa Alegre, Parral, San Clemente, San Javier, Linares, Longaví, Curepto, Cauquenes, Empedrado, Pencahue y Maule, beneficiando a más de 1.300 niños y niñas entre los 6 a los 14 años de edad, informó la directora regional del IND del Maule, Alejandra Suazo.



Al respecto, la autoridad deportiva regional sostuvo que “el proyecto veraniego surge como una iniciativa para evitar las muertes por inmersión o de personas que fortuitamente se salvan de morir ahogados, por no saber nadar”. Agregando que; “Dentro de los 70 talleres que se desarrollaron en la región tuvo entre uno a cinco talleres, los que se realizaron, preferentemente, en las mañanas”, subrayó.



Las EDI de Seguridad en el Agua se iniciaron el pasado 3 de enero y culminaran este 28 de febrero. En ellas, participaron alrededor de 15 alumnos por escuela, beneficiando a un total de 1.326 niños y niñas de distintos puntos de la región que no sabían nadar, una vez finalizado el periodo de ejecución los niños participantes el último día del programa realizaran diversas muestras de habilidades básicas de la natación, demostrando lo aprendido en las clases, y de acuerdo al nivel deberán demostrar sus destrezas y habilidades en el medio acuático como; flotación, desplazamiento y los más avanzados demostraran los diversos estilos como crol, espalda, entre otros.



Específicamente en Talca, se ejecutaron 28 EDI en la piscina del Fiscal. Hasta el recinto llegaron, tres veces por semana, los niños del programa veraniego 2018, quienes demuestran sus avances en el agua. Martina Muñoz (9) por ejemplo, participa en la clase de las 10:00 horas, “Me gusta meterme al agua y en estas clases aprendí a nadar, espero seguir en este deporte” aseguró la pequeña.



En tanto, Tomás Veliz (13) está en el segundo nivel comentó que es su segundo año que viene a este programa agregando que “es muy entretenido. Me hice de amigos y sobre todo porque ya domino dos estilos. No domino mucho el estilo pecho porque me cansa mucho”, subrayó riendo.