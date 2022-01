Opinión 12-01-2022

EL INGLÉS REACTIVA ECONOMÍAS







Hay un asunto que es crucial en la economía actual de las naciones, y que va más allá de cualquier política económica o fiscal que un país quieran impulsar: incentivar que la población genere el gusto por aprender un nuevo idioma. Esto permite tener ciudadanos más cosmopolitas y abiertos a los cambios, además de atraer más visitas turísticas y mejorar en relaciones comerciales, generando más oportunidades para todos.



En un año que los expertos proyectan como el del “fin de la pandemia”, dominar una lengua se anota como decisivo para la reactivación y un valor agregado de proporciones más que relevantes para el comercio.



El inglés es la lengua materna de 340 millones de personas. A este dato debemos agregar que casi la misma cantidad habla inglés como segunda lengua. Sin embargo, en el plano local solo uno de cada 10 chilenos puede mantener una conversación fluida en este idioma.



Para cambiar de empleo, el inglés es perentorio y hoy, entre 65% y 85% de candidatos que postulan a cargos ejecutivos suelen quedar fuera del proceso por no manejarlo.



Cabe recordar que Chile registró recientemente la peor caída de su historia en el dominio del inglés en el ranking EPI, situándonos en el puesto número 47 del ranking mundial, y quedando detrás de Argentina, Bolivia y Paraguay en el plano sudamericano. Por eso aprender inglés es prioritario. No podemos seguir quedando atrás.



Pablo Parera, Gerente General de EF Education First Chile.