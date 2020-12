Social 10-12-2020

El IPS y su red ChileAtiende impulsan campaña informativa sobre el Aporte Previsional Solidario de Vejez



Con la campaña “Un Aporte a tu vida”, el IPS y su red ChileAtiende buscan informar al grupo de pensionados y pensionadas que -teniendo derecho- aún no han solicitado el Aporte Previsional Solidario de Vejez.



Si bien más de 1 millón de pensionadas y pensionados ya cuentan con el Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), aún hay algunas personas que, cumpliendo los requisitos, no han solicitado este beneficio que complementa las pensiones más bajas, ya sea del Sistema de AFP o de las ex cajas de previsión.



Por lo mismo, el Instituto de Previsión Social y la red ChileAtiende impulsan la campaña “Un Aporte a tu vida”, para que las personas que no lo han hecho puedan acceder a esta ayuda estatal. Entre las acciones que se desarrollan, el IPS ha determinado qué pensionados de su institución tienen derecho al beneficio -sin haberlo aún solicitado- y les está entregando un volante informativo en las sucursales de pago Los Héroes. Es importante señalar que el valor del Aporte para cada persona dependerá del monto de la pensión.



REQUISITOS

Para solicitar este beneficio, estos son los principales requisitos que deben cumplir las personas:

● Tener, al menos, 65 años de edad.

● Integrar un grupo familiar del 60 % más pobre de la población. Este requisito se evalúa en el Instituto de Previsión Social. Previamente, las personas deben estar inscritas en el Registro Social de Hogares.

● Tener una pensión previsional -del Sistema de AFP o ex cajas de previsión - bajo los montos siguientes:



Rango de edad Pueden solicitarlo personas

con pensiones menores a:

65 a 74 años $ 417.764

75 a 79 años $ 434.474

80 y más años $ 501.316