Opinión 14-03-2019

El jardín de al lado, de José Donoso





Ambientada en los años ochenta y con la temática del exilio y del golpe militar, la novela “el jardín de al lado” de José Donoso es un relato sobre el desencanto, el fracaso, la humillación y la decepción de los avatares del exilio, la dictadura, la clase burguesa, la clase política y el quiebre de las ideologías.

Julio Méndez, el protagonista, un escritor chileno de más de cincuenta años autoexiliado y radicado en España, que ha tenido un éxito promisorio en sus primeras incursiones literarias en nuestro país y ha recibido elogios de escritores consagrados, pero que no ha logrado dar con la novela que lo convierta de promesa en realidad. Casado con Gloria, que al igual que él pertenecen a la clase alta de Chile, ella de una familia nobiliaria venida a menos, con una posición política de izquierda, Julio proviene de una familia aristocrática con raigambre política de centro izquierda, que decide exiliarse de Chile después del golpe, tras ser detenido por seis días, sin ser interrogado.

Merced a su experiencia política y a su calidad de escritor, pretende escribir la novela definitiva del exiliado, pero tras dos rechazos de las editoriales españolas, su frustración se hace insoportable, pues su experiencia como detenido político no logra ser plasmada en una historia que trascienda su propia realidad y se universalice más allá de una crónica de la dictadura chilena.

La novela da cuenta también de lo que sucede con los hijos de los exiliados, los cuales no sienten ninguna identificación con la ideología de sus padres, ni con los sucesos acaecidos en Chile los que califican como “pasados de moda” de hecho el hijo de los protagonistas Patricio –de oficio fotógrafo- ha cambiado su nombre por “Patrick” y se ha mudado a Marrakech en un acto de rebeldía que pretende borrar con todo lo que lo relaciones con sus progenitores.

La novela tiene personajes que sin caer en lo caricaturesco reflejan una parte poco romántica de lo que sucedió con los exiliados de todas las dictaduras latinoamericanas de los setentas y ochentas, que tuvieron que sobrevivir lejos de sus raíces y que vieron destruidas sus vidas sin lograr adaptarse completamente a las ciudades europeas, que se desgarran entre la posibilidad de quedarse en un país que no es el suyo, pero en el que han vivido gran parte de sus vidas y adaptarse acostumbres diferentes o volver –derrotados- a un país que tampoco es el mismo que dejaron, donde –como es el caso de Julio- no está su casa familiar ni sus recuerdos ni su jardín…

Donoso hace gala de un humor a veces muy sutil y en otros muy sarcásticos para ponernos frente a realidades que resultan desacralizadas a los ojos del escritor. En primer lugar el personaje de Julio Méndez parece ser su alter ego, pero al final de la novela, en el desenlace cobra un giro narrativo inesperado dando la voz a Gloria y dándonos a entender que ha sido ella la que ha estado escribiendo la novela todo el tiempo en un recurso de duplicidad de voces y metanarrativa muy interesante.

Por otra parte Donoso le quita importancia al boom literario, al poner como centro de este movimiento a Marcelo Chiriboga, un apócrifo escritor ecuatoriano, al que establece como iniciador y centro del boom latinoamericano por sobre las figuras de García Márquez, Vargas Llosa o el mismo Cortázar y cuya obra … es “la caja vacía”. En voz de Julio dirá “yo poseía una experiencia que ninguno de los cosmopolitas del boom tenían: ellos escribiendo sus novelas desde un cómodo desarraigo voluntario, desconocían la experiencia de primera mano como participantes en una tragedia colectiva como había participado yo en la situación chilena… yo terminaría de reescribir mi novela, cuya elocuencia e inmediatez echaría su sombre monumental sobre todo el resto de la novela latinoamericana contemporánea que había caído en lo repetitivo, estetizante y pretencioso”.

El jardín de al lado es un libro recomendable, que nos entrega una visión del exilio vivida por latinoamericanos y chilenos y una velada crítica a la industria cultural y la moda literaria.



(Jaime Gatica, profesor)