Social 05-08-2018

El juego más que los juguetes es la invitación en esta celebración del Día del Niño

Este domingo, al igual que navidad, es una de las fechas más esperadas por los pequeños en la casa. El Día del Niño es sinónimo de regalos, juguetes y salidas divertidas.

Pero para que esta celebración no pierda el sentido, la académica Dra. Sandra Castro, de la Escuela de Educación Parvularia de la Universidad Católica del Maule, sede Curicó, entregó una serie de recomendaciones a los padres, que no deben pasar por alto.

Entre estos derechos del Niño se declara el Derecho a Esparcimiento, juego y actividades culturales; para ello se sugiere que este 05 de agosto, centremos nuestros esfuerzos en fomentar el juego y el compartir con nuestros hijos(as), más que la compra excesiva de juguetes”.

Sin embargo, como los niños esperan un regalo este día, se recomienda que los juguetes que se van a comprar, se privilegie aquellos que se puedan jugar de más de una persona, juegos de mesa que permitan jugar con sus hijos(as) y a disfrutar en conjunto, juegos para armar, set de varios juguetes pequeños o escenografías para incluirse en la invención de historias, por ejemplo.

Es por esto que hay una serie de tips para aplicar en familia:

1. Súmese a los juegos que su hijo(a) ha organizado, evite dirigir sus juegos, solo déjese guiar, así será mucho más significativo e interesante para ambos.

2. Trate de disfrutar el juego, ya que el tiempo del niño(a) es diferente al suyo, dele libertad para que se desenvuelva y realice su juego tranquilamente.

3. Los juguetes los elige el niño(a) según sus necesidades, acepte el juguete que él eligió para usted, si utiliza un elemento que no es reconocible usted nómbrelo como se lo indique. El niño(a) asignará a cualquier objeto un rol según sus necesidades, aunque este objeto no sea parte de los juguetes.

4. Y recuerde que los juegos o juguetes para ser utilizados por varios participantes le permitirá socializar con otros, favorecerá las relaciones con los demás, a adaptarse a reglas sociales, a convivir y a participar en forma colectiva y cooperativa.

5. Y finalmente, recuerde que compartir con sus hijos(as) es mucho más valioso y beneficioso que regalar muchos y costosos juguetes.



(Dra. Sandra Castro, de la Escuela de Ed. Parvularia de la Universidad Católica del Maule)