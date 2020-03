Opinión 05-03-2020

El juez y su suegra



En el barrio dónde yo vivía giraba un mundo. Pasaba la vida, pasaba la muerte y también los muertos que revivían.

Era el juez del pueblo.

Todos le temían pues se podría decir que, más que estricto, lo suyo ya rayaba en lo sádico.

Pero un día, como a todos nos pasará, murió, causando gran conmoción.

En el inconsciente colectivo flotaba la incredulidad ante su muerte.

En el velorio se respiraba miedo; les parecía verlo con su arrogancia, con su prepotencia… El temor era general,

Pero, ante la estupefacción de todos, fue enterrado.

Al otro día, al levantarme, antes de ver a nadie, antes de hablar con nadie, noté de inmediato algo extraño. Quizás mucho silencio, quizás murmullos lejanos, no lo sé.

Me vestí rápidamente y salí.

Alguien hablaba de rasguños, de golpes, de velas que se apagaban, y, en un susurro, el terrible nombre: Señor Juez

- Pero estai seguro oye Pedro, dijo alguien.

- Seguro pues. Si don José a todos se los cuenta, anda como borracho -contestó el Pedro en voz baja.

Llegó mi mamá, quien algo alcanzó a escuchar y le preguntó al Pedro qué pasaba.

- Nada señora, es que don José, el guardia del cementerio,

dice que escuchó ruidos donde dejaron ayer al juez. Fue a mirar, pero no pudo ver bien porque el viento le apagaba las velas, y no tenía nada más con qué alumbrarse.

- Bueno, y que tanto con eso – dijo mi mamá.



- Es que hoy de amanecida fue a ver qué pasaba, y asegura

que había algo extraño, que la tierra no estaba “normal“.

Asustado corrió a avisarle al encargado del cementerio; los dos se pusieron a excavar y abrieron el ataúd.

- Pero están locos, ¡Cómo se les ocurre!, se van a meter en un lío.

- Es que señora, el finado tenía los ojos así de grande, y estaba todo rasguñado.

El ataúd estaba todo astillado…, con decirle que se veía clarito el de Doña Mercedes -su suegra- que está enterrado debajo del de él…







(Manuel Antón)