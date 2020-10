Opinión 07-10-2020

El justo equilibrio





Habiendo recibido ya algunas consultas en el plano privado, sobre si sería conveniente o no reabrir al público algunos establecimientos turísticos, en este caso dos hoteles y un parque ecológico, quise hoy expresar lo que pienso en este aspecto.

Luego de varios meses de inactividad, hoy se abre la posibilidad de reapertura para hoteles, restaurantes, parques y en general todos aquellos establecimientos y locales turísticos localizados en comunas que se encuentren en las fases 3, 4 y 5 de la pandemia. Recordemos que en el caso de los hoteles, originalmente este permiso estaba sujeto a la autorización de traslados que sólo ocurriría en la fase 5.

Si yo fuese el dueño o administrador de un establecimiento turístico, pensaría en el llamado “punto de equilibrio”, que en términos simples es aquel punto de actividad (volumen de ventas) donde los ingresos totales son iguales a los costos totales, es decir, el punto de actividad donde no existe utilidad ni pérdida.

¿Por qué he pensado en esto, si lo que se requiere decidir es la reapertura del local y no la viabilidad financiera del negocio?

Vean bien y con seguridad me comprenderán.

Cuando se tomó la triste y forzada decisión de cierre de estos establecimientos, se hizo por motivos sanitarios, pero al mismo tiempo por razones de mercado. No se justificaba el mantenerlos abiertos, con todo el costo que ello implica, siendo que la demanda era cero o prácticamente cero.

Muchos de esos establecimientos no sólo cerraron, sino que se terminaron, sus dueños les pusieron fin y hoy ya son parte de la historia. Otros sin embargo, resistieron estoicos aun cuando, la mayoría, acogiéndose a la Ley de Protección del Empleo.

Mismo así las pérdidas de empleos en el sector han sido horrorosas, estimándose en más de 220 mil empleos en un año.

Volvamos al equilibrio que creo que ahí está la base de respuesta para esta disyuntiva.

Aun cerrados, es decir sin atención al público, los costos fijos mismo reducidos, han seguido ocurriendo y de ahí que ante la carencia total de ingresos los resultados financieros mes tras mes han sido negativos.

Pero ahora que se presenta la oportunidad de la reapertura, debemos considerar dos cosas. La primera es en cuánto se incrementan los costos fijos, pues no es lo mismo mantener el hotel cerrado y con una planilla de remuneraciones que considera casi exclusivamente a los guardias o rondines, que considerar ahora la recontratación del personal para cubrir la recepción, cocina, aseo, etc., por mínimas que éstas sean.

Luego se debe necesariamente considerar con qué volumen de explotación me estará permitido reabrir, pues recordemos que en este nuevo escenario hemos debido aprender el significado de la hoy ya famosa palabrita “aforo”.

En resumen, para considerar la reapertura de un local turístico se debe calcular el punto de equilibrio bajo el escenario de operación que se nos impone, con las reglas de la pandemia y compararlo nunca con lo “normal” de antes, pues ese tiempo ya no existe, si no que con el resultado de operación actual a puertas cerradas.

Por último aquí necesariamente hay que tener una visión interdisciplinaria y las finanzas deben considerar a su “prima” la economía y lo que se ve venir en materia de mercado es que ante una demanda creciente hay una oferta disminuida, por lo que ya se dijo, aquellos que no lograron sobrevivir.

Pareciera entonces que como todo en la vida, aquí lo que se debe hacer es buscar el justo equilibrio y luego decidir.



(Ricardo Álvarez Vega, contador auditor)