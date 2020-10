Nacional 07-10-2020

El lamento de los ex convictos que no pueden votar en Florida por tener deudas monetarias



Davion y María no podrán votar en Estados Unidos. Ambos cumplieron una pena de cárcel, pero aún deben multas cuantiosas. Y, debido una nueva ley de Florida que afecta sobre todo a las minorías, no pueden gozar de uno de los derechos más básicos de un ciudadano: el sufragio. Davion Hampton fue condenado en 2008 a 36 meses de prisión por traficar cocaína. Hace años cumplió su sentencia, pero salió de prisión con una multa de 52.500 dólares, con intereses.

"He estado pagando durante casi 10 años y todavía debo 46.000", cuenta este afroamericano de 42 años en un parque en Sanford, en el centro de Florida. En virtud de una ley de 2019 firmada por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis -un aliado del Presidente Donald Trump-, los ex convictos están obligados a pagar todas las multas, tarifas e indemnizaciones que deben al estado para registrarse para votar. "Me encantaría recuperar el poder del voto", dice a la AFP. "Me daría una sensación de seguridad, me permitiría sentirme humano, que soy un ciudadano de Estados Unidos de América. Es mi derecho".