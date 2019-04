Opinión 26-04-2019

El lar enajenado

Aquí lo tenéis ustedes este lúgubre escenario

el último ejemplar de la virgen mancillada

de las postreras huellas de los caminos inconclusos,

las últimas rutas de la sangre verdecina,

vuestros ojos, despreciados y violentos,

son los que gozarán del postrero privilegio

de una bendita visión de la herida del planeta.

He aquí la última generación de las abejas,

el rugido del puma en las raleadas espesuras,

el aliento de los antiguos ríos desaparecidos,

las víctimas de los emprendedores tuertos,

que no dejaron pan para mañana,

los que no trepidaron en envenenar el alimento de los nietos,

con el fin de satisfacer el hambre codiciosa,

Somos la desventura de la muerte,

los testigos de una agonía tantas veces ya predicha,

que se ahogó en los salones de Wall Street,

en las reuniones de edificios con corbata,

en la caja fuerte de los bancos,

en la oquedad de los cerebros ambiciosos.

Tenemos el extraño privilegio que nuestros hijos no tendrán

de hablar con los huillines,

de abrazarnos al mañío

y besar la jugosa tarde sin llorar por el smog.

¿Dónde está la validez de la palabra?

¿Dónde el verbo que recorrió las espesuras?

Hoy los vocablos flotan en el aire

Y las promesas caen de las manos escupidas

¿Huiremos como proscritos para salvar algunas almas?

¿Seremos los delincuentes por redimir el remanente?

Quizás sería bueno que la rueda no hubiese hecho camino

Que el pan y el agua hubiera sido nuestro único alimento.





(POESÍA DE JOSECULMEN)