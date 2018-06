Deporte 01-06-2018

El linarense que triunfa en el fisicoculturismo nacional





Su nombre es Manuel Núñez y es el mejor a nivel nacional en su categoría, ahora espera ser el mejor en los Juegos Odesur que se disputarán en Bolivia la próxima semana.

Manuel Nuñez, es un deportista linarense que está triunfando en el fisicoculturismo nacional, y se prepara para viajar a la ciudad de Cochabamba en Bolivia, para participar en los Juegos Odesur, y representar a Chile en esta competencia.

Es primer lugar en Chile en la disciplina fisicoculturismo y fitness, en la categoría games classic, pero además tiene un cuarto lugar en el Torneo Sudamericano realizado en Buenos Aires Argentina este 2017 y un cuarto lugar en el Panamericano de Cuenca, Ecuador, en el mismo año.

“Estuve muchos años haciendo pesas, partí en el año 2001 en la Universidad de Concepción y el año pasado el IND recibió la invitación del Comité Olímpico, y me llamaron para participar”, indicó Nuñez.

El deportista linarense agregó, “el año pasado fui a competir a Ecuador y fui cuarto panamericano, en esa instancia pude ver mis falencias y errores y corregirlos, mi objetivo ahora es subirme al podio y representar de la mejor manera a Chile, pero además a mi ciudad de Linares, este año vamos sólo 3 atletas”.

Además el fisicoculturista indicó que su objetivo principal es realizar diversos talleres y entrenamientos para los jóvenes linarenses. “Actualmente estoy entrenando en la ciudad de Santiago, porque allá está mi equipo, mi entrenador y el nutricionista, y la Federación debe revisar a diario mi condición física, yo soy bien bajo perfil, porque no me quiero desconcentrar en lo que se viene en Bolivia, pero quiero hacer talleres con jóvenes linarenses luego de mi viaje, mi idea es practicar, invitar a los chicos a entrenar, para hablarles de disciplina, nutrición y formas de entrenamiento”, indicó.