Opinión 03-01-2018

El Linares que se nos fue

El siglo XX a la sociedad linarense, le dio una identidad propia, que ahora en este nuevo siglo, es valorada y ella está sido reemplazada, con nuevos líderes, usos y costumbres, propios de los cambios generacionales y creo que para bien.

Me he tomado la libertad de publicar esta Columna al comenzar un nuevo año, como linarense testigo de su evolución, quedando el buen recuerdo de lo acontecido, para bien o para mal, dejándonos una identidad propia, traspasando valores de pertenencia hacia el recambio generacional y social que se aprecia.

Estamos en un nuevo Linares y sinceramente creo que para bien, apreciándose en el ambiente ciudadano y callejero, con un comercio dinámico, con educación superior, con éxitos deportivos, con nuevos líderes buscando un mejor destino para esta Comuna y Provincia. Hago un recuento del ayer, existiendo ausencias por espacio o que mi memoria no registra. Pido disculpas por eso.

Eventos tradicionales

Las Fiestas Primaverales (Reina, Rey Feo, Coronación y Velada Bufa en el Teatro, Comparsas, Carros Alegóricos y Baile en el Liceo de Hombres); Semana del Deporte (competencias, Reina y Coronación en el Teatro, Desfile desde la Plaza hasta el Estadio, presencia de figuras y equipos nacionales, espectáculos en el Estadio).

Rodeos en las Medialunas de “El Almendro” y en Corral “Puertas Abiertas”; Exposiciones: Primera Feria Agrícola, Comercial e Industrial” efectuada en la Escuela de Artillería; Feproli en la Alameda y la Muestra “Educación Empresa”, en Salesianos, de los 13 Liceos Técnico Profesionales del Maule Sur. Además Liceos y Escuelas efectuaban Exposiciones de Trabajos Manuales y Revistas de Gimnasia a Fines de Año, con gran asistencia de público.

Agricultura y Comercio

Principales pilares de su desarrollo económico. El Presidente Carlos Ibáñez del Campo, dejó la Planta IANSA marcando positivamente a Linares en su crecimiento. La agricultura se diversificó con el cultivo de la remolacha, plantaciones de frutales y la forestación, con la construcción de Embalses y un amplio plan de riego y caminos.

Por su parte el Comercio evolucionó de una actividad familiar a las grandes tiendas de hoy, dándole un dinamismo a este sector y a la actividad bancaria (de 3 Bancos hemos pasado a 6).

Gremios

Estas entidades a niveles de Empresarios y Trabajadores cumplieron un rol importante, como una consecuencia de los cambios sociales y en la búsqueda de mejores condiciones de vida para unos y de sus empresas para el otro sector.

La CUT tenía fuerza y convocatoria entre los obreros. En otras organizaciones estaban la ANEF (empleados fiscales); la UPECH (Profesores Primarios), la FEDECH (Profesores Primarios y Secundarios); Empleados Particulares, Bancarios, Ferroviarios, Personal de la Salud; los Colegios Médicos, Odontólogos, Abogados y de Profesores.

Los empresarios tenían su sede en calle Maipú (destruida el 2010 por el terremoto). Allí funcionaban la Cámara de Comercio, la Federación de Agricultores y los Pequeños Industriales. Los Transportista (ASODUCAM) y los Taxistas, estaban agremiados y con sedes.

Deportes

El Básquetbol fue el deporte estrella y la Selección llenaba la Cancha de la Intendencia (hoy la Plazoleta y Tribunales). El Club “Lister Rossel” de Fútbol y después Deportes Linares, llenó de alegría nuestra vida provinciana y eran trenes y caravanas de vehículos que viajaban, cuando el Club era visita.

Cultura

El Coro Polifónico marcó una etapa de éxitos, con sus conciertos y jiras, con su Festival Nacional de Coros y los Niños Cantores de Viena.

El Teatro de Ensayo y su local (desaparecido en B. Novoa con Avda. V. Letelier) permitieron desarrollar las aptitudes escénicas de los linarenses y era un punto de reunión de estas inquietudes.

El Grupo Ancoa, dinamizó la actividad cultural de alto nivel, desconocida en Linares, quedando el buen recuerdo los nombres de esta selecta agrupación, que dejó una huella no superada.

Vida Social y gastronomía

Tanto se podría decir y recordar sobre ella. Solo citaré esos centros con sus aperitivos, comidas, banquetes, matrimonios y lugar de esparcimiento. Club de la Unión, Centro Español, Hotel París, Hotel y Restaurant “Astur”; Hotel Londres, “Londres Chico”, las Pastelerías Palet, San Ana y Victoria, Hotel Turismo, los Clubes Radical y el Aéreo, City Bar, Restaurant “El Rey”, el “Deportista”, “Las Camelias” en San Antonio, el “Tumbaito”, el Casino de IANSA y otros. Aparecieron las Discoteques, los Pubs y el “carrete”. No incluyo lugares “ilegales” y que los había. Famosa fue la vida noctámbula y también sus personajes.

Se han mantenido los Clubes Rotarios y Los Leones, efectuando valiosos aportes a la comunidad. Hubo otra institución social, de corta duración, los “Aucas” integrado por Profesores, Bancarios y Empleados Públicos.

Reinas

Hermosas jovencitas fueron Reinas de la Primavera y del Deporte. Tan solo señalaré a quienes estuvieron con el Concurso de Miss Chile, como Raquel Gallegos y María Teresa Voisenat. En el Concurso Miss Piscina Pamela Navarrete. Con seguridad la Historia de Linares, recogerá sus nombres. Ellas le dieron alegrías a Linares.

Personajes emblemáticos

Nombraré solo a tres de una larga lista merecedores de esta distinción. El Agrónomo, Escritor Julio Chacón del Campo; el Agrónomo y Empresario Alberto Camalez Candelón, Regidor y Alcalde (seis oportunidades), remodeló la ciudad y su gestión aún se recuerda y al Agrónomo Aníbal León Bustos, se le hizo justicia pues la principal avenida de acceso desde la Ruta 5, lleva su nombre. Una plancha deja testimonio de sus proyectos, frente a la Avda. Chorrillos.

La Noche Triste

Fue el 20 de noviembre de 1969, con del homicidio del Alcalde Héctor Pinochet Cuello, al finalizar la sesión municipal, de manos de un Regidor, producto de la “pasión política de ese momento”. Un hecho lamentable e inédito en Chile, del cual fui testigo, pues por ser Primer Regidor asumí la Alcaldía (S), hasta la elección del titular, que fue Carlos Aburman Fuentes. Su funeral fue masivo y a pie desde la Catedral hasta el Cementerio Parroquial. Hubo duelo comunal. El Comercio de Independencia cerró sus puertas. ¡Era un personaje popular y querido!

Buenos deseos

Para Linares actual y futuro, con sus proyectos de desarrollo, como para sus habitantes, deseo las mejores “vibras”, dejando en el olvido, aunque nos embargue la nostalgia, eso de que “todo tiempo pasado fue mejor”. ¡Hay nuevos desafíos y Feliz Año!

Raúl Balboa Ibáñez (Foto)

Leyenda de foto:

Directiva del Consejo Local de Deportes (1956), que por años organizó las “Semanas del Deporte. Sentados de izquierda a derecha: este Columnista (Secretario), Francisco Movillo (Vice-Pdte.), Carlos Aburman (Presidente), Jorge Aburman (Director) Humberto Arriagada (Tesorero), Francisco Ibáñez (Director). De pie Delegados de las Asociaciones. (Foto Archivo personal).