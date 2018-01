Opinión 14-01-2018

El Linares que se nos fue (II parte)

Club Aéreo y Festivales

Tuvo su etapa de oro, con pioneros que lo crearon y un Alcalde (Alberto Camalez ) que lo impulsó, hasta adquirir los terrenos en San Antonio para el Aeródromo. Tan es así que la FACH tuvo allí una Base, aterrizaban hasta aviones LAN. El Presidente Ibáñez llegaba a Linares por vía aérea. Contaba con un avión Ambulancia y otros aparatos del Club para la instrucción de pilotos y poseía las instalaciones básicas para esta actividad, hasta un Casino y graderías.

Sus Festivales y Vuelos Populares fueron muy apreciados por los linarenses, que concurrían al Aeródromo en forma masiva. Todo eso se acabó. Habrá que refundarlo, partiendo por el Club y habilitar la pista de aterrizaje, reconstruir hangares y etc. Dejaron su huella los Instructores Pedro Val, Segundo Pardo (mecánico), Humberto Barrera y Mario Ampuero.

Radio Soberanía

Cumplió 61 años en el dial como CC 152. Fundada por el Empresario Ramón Abasolo Aldea el 28 de febrero 1949 y dejó de transmitir el 31 de marzo de 2010; siendo su último Gerente y Propietario Alfonso Astete Bascuñán, quien la traspasó a Ramón Abasolo (hijo). Tuvo Auditorium, con una discografía actualizada e incluso, en sus últimos años, modernizó todos sus equipos. Sus principales locutores fueron Pedro Sepúlveda, Sergio Román Palma, Carmen Yáñez (sigue en radio), Rodolfo Troncoso, Raúl Edinson Vergara, Gastón Villagra, Oscar Cifuentes, Alejandrino Troncoso y Miguel Angel Venegas con un leal equipo de radio controles y en la Administración a Olivia Vergara Navarrete. Sus variados Programas captaron las audiencias, destacándose las Noticias diarias por Samuel Maldonado Silva, con ”la verdad no ofendo ni temo” y “Vistazos”, los domingos en la mañana, con “en Linares todos nos conocemos” y “Antena Deportiva”, cuyo Relator Oscar Guzmán Castillo, saltó a Radio Cooperativa en Santiago.



Un filántropo

Todos los sábados, entre las 11 hasta las 13 horas, un desfile de personas de escasos recursos, pasaban por la Tienda “La Paloma” (Independencia con Lautaro), donde recibían una cierta cantidad de dinero, que en la Caja les entregaba don Abraham Aburman y “no fallaban” me decía. En su trastienda guardaba trofeos, copas, camisetas y balones, para estimular al deporte. Para el 18 de septiembre hacia llegar corderos y empanadas a la Cárcel para los reos y Gendarmes. Para Navidad al Hogar de Ancianos y la Escuela Hogar atenciones propias de la fecha con otros generosos gestos. En la Plaza de Armas está la réplica de la “Quimera”, donada por este comerciante árabe, cuando Linares cumplió 150 años (1944), en agradecimiento a la cuidad que lo acogió como inmigrate y en ella hizo su fortuna (debe limpliarse y restaurarla).

Barrio Rojo

Lo hubo y estaba en calle “Esperanza”, desde Chacabuco hasta Yumbel (Cabarets). Acogía a clientes de vida nocturna y otros ocasionales, con bar, música y baile con las “niñas” que atendían sus requerimientos. Además había “Casas de Citas”, en calle Matadero (hoy Januario Espinosa), entre Colo Colo y Rengo. Hoy esos lugares como tales, no existen (tire la primera piedra quien diga que no los conoció).

Plaza de Armas y Retreta

Nuestra Plaza de Armas, es hermosa, acogedora y da gusto estar allí, especialmente en verano. Es el punto de reunión patriótico, cívico y cultural. En su entorno están los edificios de la Municipalidad, Gobernación, el Correo, la Catedral, Bancos, Instituto Comercial, María Auxiliadora, Hotel Turismo (¿funciona?) y locales comerciales, con su antigua Panadería “La Francesa” (1929). Fernando Artus Olivares la compró al Sr. Bodub y hoy su dueño es su hijo Claudio Artus Ruiz, quien la ha modernizado y diversificado con pastelería y cafetería (todos descendientes de franceses).

Retreta de la Banda Instrumental de la Escuela de Artillería la ofrecía los domingos (con buen tiempo), concluida la Misa en la Catedral, deleitando a las familias y especialmente a las jovencitas, que con primorosos vestidos, maquilladas y peinadas a la moda circulaban por ella, ante las miradas varoniles. Una tradición perdida.

Crimen de Srta. Amelia Troncoso

Sin autor, quedó en el misterio, este alevoso crimen a la destacada Educadora del Jardín Infantil “Delicias” Srta. Amelia Troncoso, cuyo colegio atendía a niños de ambos sexos en 1° y 2° preparatorias, que por la calidad de su enseñanza, sus egresados pasaban a las Anexas de ambos Liceos a 4° preparatoria. Se lucía en los actos oficiales, con la impecable presentación de sus alumnos, uniformados y con Toga. En la Alameda está un busto con su figura, erigido en su memoria frente al edificio matriz (hoy su Colegio tiene Educación Completa y lleva su nombre), el cual posee planchas de esa comunidad y del municipio (1991).

Primera Mujer al Municipio

Fue la Srta. Berta Uribe Burgos, elegida Regidora de Linares, por ocho períodos consecutivos, desde 1938 hasta 1967, un verdadero record político-electoral. Pertenecía al Partido Conservador y muy Católica. Sus elecciones no sorprendían, pues poseía un amplio sentido social, dirigido hacia las familias modestas y participaba en las organizaciones religiosas. La tradicional oral narra, que defendía la moral y buenas costumbres, que en Sesión denunciaba los clandestinos y lugares donde habían fiestas pasada la medianoche, sin dejar dormir a los vecinos. ¿Dónde es Srta. Berta” y ella daba las direcciones. Los asistentes tomaban nota y era la mejor informada de dichos lugares. Nunca tuvo propaganda callejera, ni concentraciones y salía elegida. Propuso erigirle un Monumento al Héroe de la “Esmeralda”, el linarense Germán Segura González, sin resultado. Una población lleva su nombre. La segunda mujer fue Milena Moreno, vecina de San Antonio, en el período 1950 – 53.- En Democracia las mujeres regresaron como Concejalas y en la actualidad son Miriam Alarcón y Paula Rodríguez.

Líderes Juveniles

Jóvenes de ambos Liceos, el Politécnico y en las Universidades se foguearon como dirigentes, convirtiéndose en líderes políticos y gremiales, siendo ellos y muchos más, el recambio generacional que hoy apreciamos, cuyos discursos y nuevas propuestas los llevaron a ocupar cargos de responsabilidad. Citaré los más conocidos: Guido Castilla Hernández (Diputado); Carlos Hormazábal Troncoso (Abogado y Notario); Rodrigo Hermosilla Gatica (Gobernador, Alcalde y Core); Bibiana Urrutia Ferrada (Comerciante y gremialista); Manuel Delgado Azócar (dirigente estudiantil y Regidor) y Miguel González Isamit (dirigente social y Concejal). Nuevos líderes, a su vez (que ya se perfilan), tendrán la responsabilidad de dirigir esta Comuna y la Provincia, pues estamos en época de cambios.

Voces privilegiadas

El Profesor de Música e Inspector del Liceo de Hombres Próspero Villar Bravo, formó un selecto grupo de cantantes, desarrollando sus voces y varios de ellos con prestigio nacional. En el Liceo, hubo “el Trío de Oro”, formado por Otto, Vargas y Rodríguez, que se lucía donde actuaban (Rodríguez triunfó como Luis de Castro); Avelino Bravo (actor y cantante como Frankie Bravo); Gasnier Badilla, el Dr. Reinaldo Sepúlveda, Boris Muñoz, Rodolfo Troncoso, Duberly Castro, Eliana Peretty y es posible que haya otros más.

Mi opinión

Mucho más se puede “hurgar” en nuestra sociedad, aunque la nostalgia nos embargue, por hechos, anécdotas, tragedias, proyectos y personajes. La primera Columna del diario, con este título, fue bien recibida (en la página Web) y decidí completarla, previa consulta con el Director Miguel Angel Venegas, quien la aprobó.

Por una publicación del Historiador Jaime González Colville (2001) sobre la Municipalidad de Linares, rescaté los casos de las dos primeras mujeres elegidas Regidoras del Municipio. Por su parte Alfonso Astete, proporcionó datos de Radio Soberanía. Sobre “La Francesa”, su dueño. Lo demás es de “mi cosecha” y conocimiento.

Raúl Balboa Ibáñez