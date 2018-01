Opinión 23-01-2018

El Linares que se nos fue (III parte) Selección de “Oro” del Básquetbol

Linares tuvo su “época de oro con el Básquetbol” (como hoy es el Voleybol), cuya Selección (no igualada) le dieron triunfos y alegrías a todos sus habitantes, en las décadas de 1950 y 1960, llenando las graderías de la Cancha de la Intendencia (hoy Tribunales y Plazoleta), cuando ella competía con sus similares de otras ciudades e incluso con la nacional. Poco faltó para ganar el título de Chile.

Los Profesores del Liceo de Hombres Efrén Soto y de la Escuela N° 1 José González, lo introdujeron en la juventud. Levantó su nivel con la llegada a la Escuela de Artillería del Capitán Raúl Mosqueira, (Seleccionado Nacional) quien lo potenció como Entrenador y jugador, ganándose el favoritismo de los linarenses.

Sus principales jugadores fueron, Raúl Mosqueira, Nacim Nome (Seleccionado Nacional), Francisco Campos, “Cocha Carvajal, Federico Zehnder, Marcial Castro, Manuel Alumna, Luis Riffo, Elías Dabanch, Jorge Dabanch, Luis Villarreal, Elías Hirmas, Guillermo Ortega, “Chocho” Bravo, Said Nome, Longo Vallejos y Raúl Escárate (nombres datos por Nacim Nome).

Con la marcha “Erika”, interpretada por la Banda de la Escuela de Artillería y coro “Linares”…”Linares”…”Linares”, se motivaba el público, augurando triunfos. La nota simpática la colocaban los populares personajes “el Sr. Marchant” y su compadre “el Peto”, asistentes incondicionales y permanentes cuando ella jugaba.

La Asociación de Básquetbol y su Selección feneció y su último Presidente (que recuerdo) fue Héctor Palacios y se nos fue esta inédita época de “oro”.



Entrevistados privilegiados

Como Corresponsal de “El Mercurio” entrevisté a numerosas personalidades de paso por Linares y destacó a tres, por su trascendencia.

El Intendente Héctor Taricco Salazar, fue el primero que denunció a la “Colonia Dignidad” y a su líder Paul Schaeffer, de abusos con niños, convertirse en un Estado dentro del Estado y en atropellos de los Derechos Humanos, entre otros, que le trajo problemas de todo tipo, hasta ser Desaforado por el Congreso como Intendente (después fue rehabilitado), sin bajar nunca la guardia por sus denuncias, que con el tiempo le dieron la razón. Fue una gran autoridad, servidor público (junto a su esposa Kika Sanino) y Empresario, con sentido social. Fue Concejal.

El Obispo Carlos Camus Larenas, inclaudicable en la defensa de los Derechos Humanos, en la libertad y retorno a la Democracia, durante el Gobierno de Augusto Pinochet, incluso fue acusado al Papa Juan Pablo II, quien lo mantuvo y apoyó, en su visita a Chile. Por sus dichos, que “El Mercurio” siempre publicó, le ocasionaron problemas en su gestión pastoral, tildándole como “Obispo Rojo”, que en varias ocasiones lo alejaron de su Diócesis, para radicarse en Viña del Mar, en su casa materna. Al asumir como Presidente Patricio Alywin, el diario me pidió entrevistarlo y me dijo. No más sobre la contingencia y la política, pues ahora son otros los que deben hablar. Ya lo hice por los sin voz. (Así fue).

Manuel Bustos, Presidente Nacional de la CUT, Relegado en Parral, por el régimen militar, al pretender reorganizarla y denunciar la Dictadura. Fijó su domicilio en la calle “Libertad”, residencia del Párroco de esa ciudad. Era un líder nato, formado “desde abajo” y llegó a ser Diputado. Era un convencido “que a la larga o a la corta la Dictadura caerá”, me decía. En Parral, en forma “clandestina”, se efectuaron reuniones de la CUT. En una de ellas estuve presente (compromiso de no revelar nada a la prensa). El Lider mundial Lex Walessa anunció venir a Chile a pedir su liberación, acompañado de dirigentes sindicales. Ante ello, el Gobierno levantó la Relegación y obtuvo su libertad. Fue visitado por altas personalidades políticas, de la Jerarquía del Clero, de movimientos sociales y la cultura. Su viuda es Myriam Verdugo, que hoy Preside (S) la Directiva Nacional de la DC. Su posición era que el retorno a la Democracia debía ser mediante elecciones y “no por las armas”, tesis que mantuvo y aprobó la CUT.

Paseos Escolares de Fines Año

Eran tradicionales, organizados por los Centros de Padres de los cursos y la “Asesoría” de los Profesores Jefes, empujados por los alumnos (se siguen realizando). Los lugares preferidos, entonces, eran el bosque del Hotel de Quinamávida (su mini piscina), “El Peñasco” (facilitado por su dueño el Profesor Ramón Olate Zenteno que cooperaba con su camioneta Opel); el Camping del Pastor Gaete (río Ancoa), el Embalse Ancoa, las Playas de Constitución o Pelluhue, los más audaces a Santiago al Zoológico y otros lugares y a Talcahuano (El Huáscar). El Instituto Comercial hizo giras a Argentina y el Sur de Chile, lideradas por el Profesor Víctor Zavala Yáñez. Los tiempos han cambiado las preferencias son por otras latitudes nacionales y del extranjero. Son buenas experiencias educativas y de una sana convivencia.

“La Picada” el “Londres Chico”

Tal como “El Tumbaito” y “El Deportista”, “El Londres Chico” o “Donde Pedrito”, son “Picadas” famosas, que como el caso del “Tumbaito” han trascendido en la Televisión y a nivel nacional.

Pero “El Londres Chico”, marcó un época de sociabilidad y punto de encuentro, en torno a unas botellas de vino y de algo para comer, donde “El Templo” (un Reservado), tuvo su época de gloria liderado por su “Gurú” Luis Cerda Cerda (radical y funcionario de Correos). Ubicado donde hoy se levanta la “Galería Nuche Cañón. Allí se planificaban elecciones políticas y gremiales, candidaturas y Pactos al Municipio, concurrían Parlamentarios y se organizaban paseos entre sus cófrades. Su ingreso a este lugar, era aportar con una botella de vino.

Era habitual ver a Jubilados jugando a las cartas o dominó, en sus corredores, donde estaban Sebastián Barja Blanco, Mario Villagrán, Diego Mezzano Camino, entre otros, integrando el cuarteto, siendo la amistad, lo que les unía. Atendía su dueño Pedro Jorquera (“Donde Pedrito”), su esposa Jovita y el Garzón Carlos. ¿Por qué se llamó así? En cierta medida para imitar al “Hotel Londres”, con prestigio por su atención y gastronomía, guardando las proporciones del c aso.

Calle Independencia

El Parque Automotriz tiene colapsada varias calles, especialmente la principal de la ciudad, que es Independencia. De “Hace 30 años”, (1987) este diario publicó el 2017, por voz del Director del Tránsito, que se habían otorgado 3 mil permisos de circulación vehicular (un record). El año pasado, se informó por este Departamento que se había otorgado sobre 36 mil. El Alcalde Mario Meza, está empeñado en mejorar el entorno de esta calle, con jardineras y carritos para los Ambulantes y ordenar a dichos comerciantes, que en muchos lugares se han “tomado” las veredas, que son para los peatones y no para el comercio, siendo una tarea difícil de cumplir. En 1954 cuando me inicié como Profesor en la Escuela N°1, en calle Independencia se estacionaban vehículos de quienes concurrían al Club de la Unión o al Centro Español y de algún comerciante. Ella estaba despejada. Calle Maipú era residencial y casi no había comercio, menos ambulantes (todo cambia).





Mi opinión

Esta es la última Columna “del Linares que se fue” y la concluyo con nostalgia, quedando muchos hechos, personajes inolvidables e instituciones del ayer que han cimentado el Linares de hoy y del futuro. ¡Es una cadena! “El Heraldo”, en su Sección de la Pág. 3 “De hace 30 y 60 años”, va dejando testimonios del pasado, digna de leerse.

Raúl Balboa Ibáñez (Foto)