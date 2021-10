Opinión 16-10-2021

EL LOBO DE RIO CHILENO...







En la última década nuestro país ha visto un aumento sostenido en la práctica de deportes náuticos...playas, ríos y lagos chilenos se han constituido en un spot que comienza a familiarizarse con la colorida presencia de los riders, amantes de las diferentes modalidades ligadas al agua como: Canoa polinésica, Ducky , Hidrospeed, Pacrraft, Bodyboard, entre otros. En este contexto llama la atención la irrupción del “stand up padle”, más conocido por sus siglas “SUP”, cuyo origen se atribuye a Hawái: cuenta la historia que en la playa de Waikiki por la década de los 60, los monitores (llamados beach boys) utilizaban remos de canoa para dirigir a sus grupos; y en un principio el SUP se practicaba solo para mantenerse en forma los días que no había olas. No fue hasta la década de los 90 cuando se popularizo.

Que es el stand up paddle?

Si tuviéramos que traducir el concepto de stand up paddle sería algo así como “remar de pie”, y el tamaño grosor y largura de la tabla cambia según la modalidad que queramos practicar, por lo tanto, el “stand up paddle” es un deporte acuático que se practica en una tabla de grandes dimensiones y entre las modalidades de este deporte se encuentran:

.SUP Race: Carreras de velocidad

.SUP Travesia:Carreras de larga distancia

.SUP Olas: Surfear olas con la tabla de stand up paddle

A primera vista y por los registros que solemos ver en redes sociales, el SUP nos da la impresión de un deporte más bien tranquilo y practicado por gente mayor, amante de la naturaleza y la contemplación, lejos de la adrenalina que caracteriza a otros deportes acuáticos , pero cuando escudríñanos en sus diferentes modalidades, nos encontramos con sorpresas como lo es la práctica del SUP en aguas blancas o “white water” que no es otra cosa que el descenso por ríos en esta modalidad, lo que cuesta imaginar dada sus características, que hablan de un tripulante de pie sobre la tabla con un remo para impulsarse; quisimos saber más sobre esta novedosa e incipiente modalidad y para eso nos reunimos con un Chileno que está dando que hablar por ser uno de los pioneros y destacado representante del SUP en la modalidad “white wáter” en nuestro país .



Rodrigo Vásquez muñoz, oriundo de la localidad de “Los Lagos” en la Región de los Ríos, es un profesional del área de salud que buscaba una actividad que lo pudiera conectar con el agua, elemento que siempre estuvo presente en su vida, ya que siendo niño su madre lo llevaba religiosamente a un estero cercano a modo de paseo dominguero , fue ahí donde Rodrigo comenzó una conexión con el agua y con la naturaleza que ha prevalecido a firme hasta hoy, una vez terminado sus estudios de TENS, incursiono en el mundo del raffting, en donde luego de titularse como guía, se trasladó hasta el rio Baker en la región de Aysén, en donde aprovecho de dar una remada más en su insipiente carrera acuática y se atrevió a descender las caudalosas aguas del Baker en una tabla de SUP, luego vino el perfeccionamiento a través de cursos sobre la especialidad y desde entonces la vida del rider sureño ha dado un giro radical que lo tiene hoy como referente de la actividad en nuestro país. En el agua se desplaza como un auténtico lobo de rio, pero una vez en tierra

nos encontramos con un muchacho sencillo, amable y con una personalidad alegre pero reflexiva, mantiene un aire pueblerino que le permite conectarse con rapidez con clientes y alumnos y a la vez inspira confianza, elemento clave cuando de transmitir seguridad se trata: le preguntamos por los requisitos para la práctica de este singular deporte…

”lo primero es la orientación , el conocimiento del rio a bajar y una buena habilidad para nadar”-señala- “las personas suelen tenerle miedo a los ríos y eso es porque no conocen su hidrografía , no se saben ubicar ni leer sus aguas , por eso es importante el estudio de estos y mucha motivación”-indica-“porque ir de pie con un remo bajando un rio es algo muy poco visto, por lo que tiene que haber una conexión naturaleza-cuerpo-mente, idealmente hacer un curso sobre la especialidad, cosa que en chile es perfectamente posible”-recalca-

. ¿Tiene proyección el SUP en ríos de Chile?

“a mi entender si, porque cada día son más las personas que lo practican, que se instruyen y aunque en un principio hubo quienes lo calificaron como una moda, el SUP se ha ido quedando y consagrando en Chile y han surgido cada vez más corredores de aguas blancas de bastante buen nivel,-sostiene- y agrega: “como todos sabemos Chile es uno de los países con más ríos de diferentes clases en Sudamérica lo que facilita acercarse a ellos para practicar este y otros deportes acuáticos”

¿Tu experiencia más extrema en el SUP?

“En el festival “San Pedro libre”, en la ciudad de Los Lagos mi ciudad natal, en el respetado rápido de clase tres, “el reloj”, me atrapo una corriente hidráulica que me tuvo por largos segundos girando bajo el agua, lo que me provoco algunos golpes en el casco y en diferentes partes del cuerpo, que si bien no siento que hayan puesto en peligro mi vida, por cuanto había un contundente equipo de seguridad en el lugar, si me hizo pasar un susto grande y fueron segundos eternos para mi”-reflexiona- “ en cuanto al spot más extremo sin duda que es el rio Baker , ya que la calidad de sus olas es bastante grande, lo que dificulta mucho la maniobrabilidad de la tabla” y sentencia…”para mí es un honor y un orgullo ser uno de los primeros en correr las aguas del mítico rio Baker , lo tomo como un premio a la constancia y al amor por este deporte”.

¿Cuáles son los límites de edad para la práctica del SUP en aguas blancas?

“No hay un límite de edad preestablecida, hay niños de seis o siete años, hasta adultos por sobre 50 que lo practican sin problemas, todo depende de la condición física , el empeño que pongan y las ganas de seguir remando”



Preguntamos a Rodrigo su impresión por las diferentes locaciones del Maule para la práctica de este espectacular deporte, a lo que nos señala que no ha tenido la oportunidad de correr ríos de nuestra región en su tabla, pero que espera pronto vivir la experiencia, ya que está en pleno conocimiento de la diversidad de ríos que ofrece la región y sus increíbles entornos naturales…antes de despedirnos,Rodrigo Vázquez, “el lobo de rio chileno”, lleva sus dos manos a la cabeza, fija su mirada en el verde paisaje de Cañete, su lugar de residencia actual, y reflexiona: “la naturaleza se ha visto muy afectada por las explotaciones forestales, especialmente en donde yo vivo, y muchas regiones se ven perjudicadas por el tema de las centrales hidroeléctricas o de paso” –y sigue-“ estoy en contra de cualquier alteración de los causes de los ríos , creo que son“las venas del planeta” y debemos ser muy cautos y respetuosos con el tema, las grandes empresas han causado mucho daño pero son los visitantes quienes han incorporado su basura en los ríos, luego estos desembocan en los mares provocando una cadena de suciedad que debe parar”-remata-.



. Algún mensaje para los jóvenes del Maule?..

“Lo importante es mantener una conexión con cualquier deporte que tenga relación con el agua ya que la educación acuática escasea en algunas regiones del país, pero hay que insistir especialmente con el SUP, que es un deporte hermoso que se practica desde la punta del dedo del pie hasta la punta de la coronilla”…





Leo Albornoz R.

Managment en Turismo