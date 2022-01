Opinión 16-01-2022

EL ÚLTIMO ESCALÓN

No soy ni seré

el último escalón

en tu vida amorosa

ni tu salvación para afrontar

la soledad de tu vejez.



No soy ni seré

tu tabla de salvación

después de largos años

de espera,

si hoy arrecia en mi

el rencor

de no haber sido

escuchado

por largos años,

mis súplicas de amor



Hoy vienes a mi insegura

con tus fracasos de vida

cubierto tu rostro de amarguras

y a la vez, segura

de mi fidelidad y de amor por ti

que te recibiría

con mi pasión de siempre.



No soy ni seré

tu última aventura

a estas horas

de sobrevivencias

y de locuras,

ni lo pienses ni lo intentes

porque jamás seré

tu último escalón.







Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista