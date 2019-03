Cultura 22-03-2019

El lunes 25 de marzo Con eucaristía y lanzamiento de libro se inician actividades del centenario del Instituto Linares

El Instituto Linares, fundado en 1919, se prepara para celebrar los 100 años de su presencia educativa en esta ciudad.

Partió como establecimiento educacional de la Diócesis de Linares, con el propósito de formar a la juventud no sólo de manera científica sino también cristiana. El acta de fundación la extendió el obispo de Concepción, Monseñor Gilberto Fuenzalida.

En 1950, cuando el obispo de Linares, Monseñor Roberto Moreira, vio la excelente experiencia vivida por el Instituto Miguel León Prado en Santiago. Él solicitó a la Congregación Marianista que administrara al Instituto Linares y los religiosos aceptaron gustosos. Los marianistas suscribieron un comodato con el Obispado de Linares que se renueva constantemente hasta hoy.

Precisamente, para iniciar la celebración del centenario, la rectora María Francisca Domarchi, dijo que habrá una eucaristía el lunes 25 de marzo, a las 11:30 horas en la Iglesia Catedral, y posteriormente a las 19 horas, en el gimnasio del establecimiento, se realizará el lanzamiento del libro “100 años, educando en la Fe”, con la historia del Instituto, escrito por Manuel Quevedo, con el respaldo de la Municipalidad a través de su alcalde y ex alumno, Mario Meza.

Durante el año habrá diversas actividades como la remodelación de la Biblioteca, Corrida Familiar y Encuentro de Bandas.

LIBRO

Manuel Quevedo, autor del libro que será lanzado próximamente, dijo que esta publicación tiene la impronta de tres documentos que se encontraron en el colegio: uno para la celebración de los 25 años, en 1944, monografía escrita por el sacerdote Luis Márquez; un documento del ex rector José Miguel Cañabate, que escribió la vida de los marianistas en Chile; y unos apuntes valiosos del ex alumno y escritor Fernando Diez.

“Lo que yo he realizado como ex profesor del Instituto Linares, a petición del alcalde Mario Meza, ex alumno, es escribir un libro de 150 páginas, donde recogemos la historia, cronológicamente, con los aspectos educativos relevantes de este establecimiento, con todos los rectores desde el año 1919”, explicó.

ALCALDE

“En este establecimiento nos inculcaron el ser constructores de nuestro propio destino, y por ende, ahora como alcalde de la comuna, estoy orgulloso de estar contribuyendo a resaltar la celebración de los 100 años del Instituto Linares. La ciudad le debe mucho a este colegio que le dio una identidad y prestigio desde la perspectiva educacional. El lunes le entregaremos a la familia marianista un libro que resume parte importante de su historia”, dijo el alcalde de Linares, Mario Meza.