Crónica 05-03-2020

El Maule apuesta por el bilingüismo Innovadora aplicación y libro para preescolares hacen divertido aprender ingles



Cada día se hace imprescindible el manejo del idioma inglés, ya que es una lengua que se utiliza en el ámbito de los negocios, de los estudios y para fines de viajes a varios países. Por lo tanto, hay muchos padres, madres y apoderados interesados en que sus hijos lo aprendan. Pero, en los jardines infantiles con alta vulnerabilidad los párvulos no cuentan con las oportunidades para el aprendizaje de una segunda lengua.

Es por ello, que nace la iniciativa del Dr. Andrew Philominraj, oriundo de India y académico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica del Maule (UCM) en el diseño e implementación del innovador método del proyecto “English Fun Learning”, con apoyo del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) del Gobierno Regional. Dicha iniciativa se desarrolló en un grupo de siete jardines de la Fundación Integra ubicados en las comunas de Pencahue, Maule, San Javier y Villa Alegre.

El Dr. Philominraj explicó que el método, que lleva más de un año instaurado, tiene dos productos concretos: el libro My First book y una aplicación (software), que permiten potenciar el aprendizaje llevado a cabo en el aula.

Involucrar a los padres

“Con el uso de esta aplicación se va potenciando el aprendizaje del párvulo, cumpliendo los objetivos principales, a través del juego, canciones, rondas, entre otros. Como es una aplicación y en un idioma que el niño/a no domina, se invitó a los padres y apoderados a trabajar con sus hijos, lo cual ha permitido que todos se involucren en el aprendizaje del inglés. Por eso hablamos de un proyecto que se sustenta en la metodología Triangle Meet, constituido por el educador de párvulos, niños/niñas y apoderado o tutor”, explicó el Dr. Philominraj.

El académico de la UCM, agregó que el aprendizaje de una lengua extranjera, favorece el desarrollo social, cultural y cognitivo de los niños, debido a que fomenta el respeto a las diferencias, mejora las capacidades interpersonales, les permite tomar conciencia de su proceso de aprendizaje, potencia su memoria y mejora su pensamiento lógico-verbal, entre otros aspectos.

“El proyecto no pretende que de un día para otros los niños hablen un perfecto inglés, sino que como todo aprendizaje se vaya dando a la edad que corresponde, es decir, de una manera lúdica en los preescolares, y de esta manera obtengan el gusto por el inglés, que convivan con este idioma”, dijo el Dr. Philominraj.

Por su parte, tanto los apoderados como las educadoras de párvulos que asisten a los niños en estos jardines han expresado su satisfacción ante este método que les ha permitido junto a los niños aprender inglés de una manera amena y divertida.