Social 14-02-2018

El Maule Ciberpunk

Para quienes no estén familiarizados con el término ciberpunk vamos a partir con un ejemplo cinematográfico: “Mad Max” Esta trilogía dirigida por George Miller da cuenta de una sociedad acabada en una carrera a muerte por el agua, se vive en la ausencia de pacto social y no se teme al apocalipsis pues da la impresión que ya ha ocurrido. Sólo la tecnología permite la vida de seres alienados y profundamente egoístas. Para los fanáticos de las definiciones estilo wikipedia diremos que el ciberpunk (del original en inglés cyberpunk) es un subgénero de la ciencia ficción, conocido por reflejar visiones distópicas del futuro en las cuales se combinan la tecnología avanzada con un bajo nivel de vida. El ciberpunk recibe su nombre de la adjunción del prefijo ciber (relacionado con redes informáticas) al vocablo punk (en referencia a su carácter rebelde). En él, la ciencia (y sobre todo la informática y la cibernética) suele generar o interaccionar con algún tipo de cambio de paradigma social o cultural. Ahora bien ¿Qué podría haber de ciberpunk en el Maule? Pues no poco si se mira con cuidado. Una temporera mirando una revista avon, un bosque incendiado o el hedor del camión de la basura bien podrían representar postales post apocalípticas; y es que el ciberpunk no es sólo una postal, es un cristal para mirar para adentro y para afuera. Un catalejo que bien usado puede habilitar la aparición de nuevas visiones sobre lo ya visto tantas veces, prueba de ello es Junkopia (Editorial Bifurcaciones, 2016) una colección de poemas firmados por el joven Jonathan Opazo Hernández (1990), sanjavierino de origen que becado por el Concejo Nacional de la Cultura y las Artes y en compañía del fotógrafo Rodrigo Figueroa se anima a retratar un lugar que bien podría ser el campo Maulino. Versos de poder sintético, gráficos y emotivos se preguntan por ruinas, basurales y pasajes de población. La tecnología en desuso opera como recurso expresivo de un poemario que resulta evocativo, tierno y buen conversador. Toda una delicia para el depresivo de estación.

Por su parte las tiendas de ropa americana, emplazadas la mayor de las veces en casas que alguna vez fueron bonitas y cuyas prendas devienen en testimonio de un pasado reciente, son los rincones ciberpunk por excelencia en provincia. Entrar a una tienda de ropa americana del maule, o mejor aún a una de antigüedades feas, resulta una inmejorable puerta de entrada a un futuro que no fue. En ese sentido Bazar Mitzy corre con ventaja. Ubicado en calle uno norte entre once y doce oriente de Talca, debe ser fácilmente uno de los peores lugares para ir a comprar nada en la región. El riesgo de accidentarse en la entrada no es poca cosa, el pasillo es estrecho, hay zonas inaccesibles, el dueño tiene un genio de temer -si ha tenido un mal día puede molestarse si no compras- y lo peor es que la mayoría de las veces sabe lo que vende. ¿Por qué sigue existiendo Mitzy luego de quince o más años? ¿Por qué siempre hay alguien comprando, mirando o deseando robar? pues porque si la suerte anda con uno se pueden hallar revistas de tecnología, películas de cine arte, discos de vinilos, ediciones inhallables de libros chilenos y casettes de artistas que nadie busca en spotify. Vestigios de un futuro que no fue y que queremos se quede con nosotros.



Felipe Saldaño Valladares

Psicólogo

Director del Festival Linarense de Cine Nacional

Productor en colectivo Radio Mecánica.