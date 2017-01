Crónica 12-01-2017

El Maule se sumó al desafío de la construcción del futuro en la UTALCA

Un esfuerzo transversal significó la realización de este evento científico tecnológico, por iniciativa del Senado con participación de la Intendencia, la Corporación Regional de Desarrollo Productivo y las universidades de Talca y Católica del Maule.

El encuentro científico y tecnológico más importante de América Latina y el quinto a nivel mundial, tuvo como escenario a la Región del Maule, a través de la sesión del Congreso del Futuro que se realizó en los campus de la Universidad de Talca en esta ciudad y en Curicó, donde se dieron cita autoridades, prestigiosos científicos y miembros de la comunidad.

Una motivación compartida en torno a grandes dilemas que enfrenta hoy la sociedad con proyección al futuro, como el rápido envejecimiento de la población y los graves efectos del cambio climático en la biodiversidad, reunió a más de un millar de personas. Al inicio del programa de exposiciones y debates, se realizó la inauguración de la jornada entre cuyos participantes extranjeros estuvo el Premio Nobel de Medicina, Jack Szostak, quien valoró esta instancia porque “trae a personas de distintas áreas de la ciencia” y además como “una gran oportunidad para unir a la gente”.

Bajo el lema “El futuro lo hacemos todos”, los asistentes —entre ellos, muchos adultos mayores y jóvenes— siguieron las exposiciones de los expertos, quienes no solo dieron a conocer conocimiento de sus respectivas áreas, sino también abordaron consideraciones éticas de los miembros de la sociedad y la necesaria conciencia que debe existir respecto a los grandes problemas.

El Congreso del Futuro nació por iniciativa del Senado de la República hace seis años y por primera vez llega a la Región del Maule, oportunidad que el intendente, Pablo Meza, sostuvo que es un privilegio y también un mérito de la región y agradeció a las universidades de Talca y Católica del Maule y a la correspondiente comisión del Senado.

“el saber debe ser opción para todos y permitir que distintos grupos etarios accedan a una discusión de tolerancia, respeto y también de osadía. Quienes investigan tienen que ser osados, hacerse preguntas irruptivas, estar más allá de los tiempos que vivimos”, enfatizó. Se preguntó también por lo que está pasando con los códigos de ética y apuntó a las políticas públicas que deben estar acordes con el futuro que implica llegar a vivir 240 años.

La rectora (s) de nuestra Universidad, Gilda Carrasco, destacó que el valor de esta instancia radica fundamentalmente en llevar el conocimiento hasta los ciudadanos y acercar la academia, con los grandes temas de las ciencias, la tecnología e innovación, a la comunidad. En particular resaltó que por primera vez se realice este evento en Talca y Curicó.

Puso de relieve también el trabajo coordinado de las instituciones que participaron en la organización de este encuentro en el Maule, “por un objetivo que nos beneficia a todos, me refiero a la divulgación del quehacer de la calidad de vida en el país y la región, por ende, para nuestras vidas en esta y las próximas generaciones”.



PREGUNTAS



Carrasco sostuvo que” en una sociedad inmersa en una vorágine científica y tecnológica”, en la que el conocimiento se multiplica rápidamente, surgen las preguntas “¿para qué?, ¿cómo lo aprovechamos para la educación de niños y jóvenes?, ¿cómo nos preparamos para el futuro?, ¿cómo nos afecta en nuestra calidad de vida?”.

En ese sentido, manifestó que los temas abordados acercan respuestas a estas interrogantes, a través de expertos internacionales que dan a conocer sus avances y que junto a investigadores propios, permiten conducir a una reflexión sobre el desarrollo como individuo. “Todos buscamos la felicidad y en la medida que conozcamos cómo cuidarnos y vivir mejor, lo lograremos”, expresó.

La rectora se refirió también al anuncio de la Presidenta de la República sobre el envío del proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, respecto al cual manifestó sus elogios, pero al mismo tiempo planteó que los investigadores esperan que dicha iniciativa implique disponibilidad de recursos para el desarrollo de conocimiento de frontera, de tecnología e innovación, que permita la incorporación de académicos jóvenes también a la industria nacional, además de la academia. Asimismo, expresó la necesidad de que investigadores de fuera de Santiago, cuenten con financiamiento para aportar con sus buenas ideas en diferentes áreas.

En tanto, el rector de la UCM, Diego Durán afirmó que “el futuro lo hacemos todos porque no existe un seguro particular, y lo que cada uno hace tiene efecto en los demás”.

Para el senador Juan Antonio Coloma, miembro de la Comisión Desafíos del futuro del Senado, manifestó que el congreso es resultado de un esfuerzo trasversal muy notable, que surgió de la idea de crear una instancia de alianza entre el mundo científico, humanista y político para reflexionar sobre lo que viene y al más alto nivel. Este año se desarrolla en 11 regiones.