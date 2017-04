Crónica 19-04-2017

El Maule Sur tiene todo listo para el Censo

Es una actividad republicana, con el afán de saber cuántas personas somos en Chile, la que se desarrolla este miércoles (hoy) en este feriado irrenunciable.

El alcalde la Linares, Mario Meza, junto al gobernador de la Provincia, Pedro Fernández y un grupo de supervisores del Censo, entregaron ayer los últimos detalles sobre este catastro masivo.



En Linares son cerca de tres mil cien los censistas que recorrerán las calles de esta ciudad, muchos de los cuales se trasladarán en microbuses dispuestos por la gobernación provincial y la municipalidad de la comuna. En la ciudad de Linares son 32 locales censales en el sector urbano, y más de 70 en la parte rural.



Este es un Censo de hecho, se realiza in situ. Los censistas comenzarán a encuestar a partir de las ocho de la mañana. En cada vivienda demorarán entre 10 y 20 minutos aproximadamente, ya que son 21 preguntas básicas.



Los Censistas llevarán una identificación. Las preguntas comienzan por la vivienda, luego están enfocadas a las personas y sus características, para saber si son extranjeros, descendientes de algún pueblo originario y el tipo de trabajo que realiza, por ejemplo.



Respecto a la antesala a este actividad, el alcalde de la comuna de Linares, Mario Meza comentó que “este es un momento que tiene un profundo sentido republicano, necesitamos saber ¿cuántos y cómo somos? Éste es un proceso que lidera un gobierno nacional y también comunal. Éste es un deber por el hecho de ser linarense y ser chileno.Independiente de los gobiernos nacionales y locales, servirá para implementar las mejores políticas públicas. Justamente es importante saber dónde tenemos que emplazar nuevos consultorios, cuarteles de bomberos o tenencias de carabineros”.



Por su parte, el máximo representante del gobierno en la Provincia de Linares, Pedro Fernández, agregó: “Acá hay temas fundamentales, por ejemplo la seguridad. En la Provincia de Linares hay más de 12 mil censistas, quienes estarán participando activamente, con la idea de tener este informe para luego aplicar el desarrollo de políticas públicas del país. Esto no es el tema de un gobierno de turno, es un tema que a todos nos va a beneficiar. Hago el llamado a que abramos las puertas, para que participemos todos los chilenos”.



FERIADO IRRENUNCIABLE



Es un feriado obligatorio e irrenunciable para todos los dependientes, lo que obviamente incluyen cines, centros comerciales, grandes tiendas, pubs, discotecas, cabarets, casinos de juego, bares, clubes, restaurantes, supermercados, panaderías y rotiserías, entre varios otros rubros. Según el INE, la prohibición no incluye a gasolineras, farmacias de turno y emergencias.



La dirección del trabajo estará fiscalizando el cumplimiento de que se cumpla el tenor irrenunciable del Censo, con multas inmediatas que van de las 10 a 60 UTM, es decir de los 40 a los casi tres millones de pesos.

De las 0 a las 20 horas del miércoles están prohibidos los espectáculos y reuniones públicas, al aire libre y en recintos cubiertos.



CAUQUENES



Tras visitar ayer el liceo Claudina Urrutia de Cauquenes, local operativo del Censo, el Gobernador Gerardo Villagra hizo un llamado a la comunidad para que participe activamente en el Censo de Población y Vivienda 2017.

“Queremos invitar a la ciudadanía a plegarse a este proceso en donde más allá de las labores de los censistas, también hay una labor muy importante que todos los ciudadanos y todas las personas también deben cumplir que es en lo posible estar en sus viviendas y abrir sus hogares para entregar la información a quienes les van a visitar, porque de esa información que van a entregar muchas de las políticas públicas para el país y para nuestra provincia van a ser fundamentales”, puntualizó.

En la Provincia de Cauquenes existen 36 locales operativos destinados al Censo. A ello se suman unos 3 mil censistas que estarán distribuidos en las comunas de Cauquenes, Chanco y Pelluhue.

El Gobernador Villagra en su visita al Liceo Claudina Urrutia fue acompañado de la Coordinadora Provincial del Censo, Andrea Salvo y el Jefe de local y distrito, Rafael Pincheira.

Finalmente, la autoridad dio garantías de seguridad parta este miércoles 19 de abril, señalando que “nos hemos coordinado con ambas policías y también con los organismos de emergencia, ante cualquier situación que pudiera generarse, esto con la idea de dar una respuesta oportuna si la situación así lo amerita”.