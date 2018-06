Nacional 22-06-2018

El mensaje de Javiera Suárez tras perder el cabello por nuevo tratamiento: "¿Realmente importa estar pelada? No

Tiempo atrás, Javiera Suárez había comunicado que iniciaría una nueva etapa en el tratamiento del cáncer que padece desde 2016, lo que tendría como consecuencia algunos cambios físicos. Tras el anuncio, la periodista cortó su cabello para someterse a quimioterapia. "New chemo look. Vamos por la segunda gran batalla", publicó entonces. Y este jueves, la comunicadora realizó una profunda reflexión en sus redes sociales respecto a su apariencia.

"Con la habilidad de dejarse sorprender por la vida, sin querer controlarlo todo...", escribió. "Capacitado para aceptar lo que Dios o el destino nos tengan preparado, sabiendo que lo que sea, va a estar bien...", siguió. "El cáncer me ha impuesto ser cada vez más así. Cuesta, pero la mayoría de las veces, lo logro. Y no niego que ser así gracias a esta enfermedad me ha hecho una mejor persona, ciertamente. Hoy no puedo controlar ni siquiera de qué largo quiero tener mi pelo. ¿Realmente importa estar pelada? No, pero, insisto, cuesta. Y es en esos instantes donde recuerdo la enseñanza... Soltar, dejarme sorprender, confiar... solo confiar". Junto al mensaje, Javiera adjuntó una foto actual de ella en la que aparece sentada en una reposera en traje de baño y sonriendo. A inicios de mes, Suárez contó públicamente que tras ser diagnosticada de cáncer, su vida estaba "destinada a esta montaña rusa de altos y bajos".