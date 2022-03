Crónica 17-03-2022

El Ministerio de Salud informó 12.566 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 10,98% en las últimas 24 horas a nivel nacional, en base a 90.797 exámenes, PCR y test de antígeno.



Según el reporte de hoy, de los casos nuevos, 8.504 corresponden a personas sintomáticas y 1.248 no presentan síntomas. Además, se registraron 2.814 test PCR Positivo que no fueron notificados.



Actualmente los casos activos son 58.176, mientras que el total de contagios desde el inicio de la pandemia llegó a 3.336.614.



En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 23 fallecidos, con lo que el número total de fallecidos asciende a 44.062 en el país.



A la fecha, 896 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 717 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 257 camas críticas disponibles a nivel nacional.



Katia Abarca, infectóloga de la PUC, admitió que "estamos asistiendo a una baja de este brote tan intenso que nos ha afectado. Sin embargo, en las predicciones hay que ser sumamente cautos, porque ya este virus siempre nos da sorpresas, y es un poco aventurado decir qué va a pasar".



"Siempre hay que estar muy atentos al surgimiento de nuevas variantes de preocupación que puedan generar nuevos brotes importantes", enfatizó.



AGUARDANDO LA INMUNIDAD POBLACIONAL

Considerando el aumento de contagios entre quienes cuentan con la dosis de refuerzo, el director del Instituto Milenio, Alexis Kalergis, recordó que que "a los seis meses se veía una disminución de los niveles de anticuerpos", lo que puede llevar a que "se manifieste una menor efectividad de la vacuna".



"Estamos viendo que este virus requiere un tipo de inmunidad bien particular que requiere refuerzos. Se explica por la disminución natural de los niveles de anticuerpos, por la aparición de variantes y por la alta circulación viral que todavía tenemos", reafirmó el microbiólogo.



Kalergis dijo esperar que "se vaya estableciendo la inmunidad poblacional que, al igual que en la influenza, sea capaz de hacer menos necesarios estos refuerzos tan frecuentes".



El facultativo se reunió con autoridades del Laboratorio Sinovac en esta jornada, quienes prevén que, entre fines del 2022 y comienzos del 2023, se estén produciendo dosis de CoronaVac en la planta que se está instalando en Chile.